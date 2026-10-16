近期，开窗或出门就嗅到烟味，出门走一圈人都快变成行走的“烟熏肉”，热搜词更离不开“烟霾”和“雾”，PSI和PM2.5指数更恍如股票牛市般缓缓上扬，诊所内戴口罩看病的人多了，户外活动的人少了，担心学校会不会停课的人急了。

“烟欲止而风不动，雾想散但人无力”，新加坡人的日子还是要过下去。如何不让烟霾笼罩挡住找娱乐的脚步？以下盘点两个活动，一个室内一个户外，让你选择适合自己身体状况的乐子。【记得先考量自身安全与健康再决定是否出门】

“BigBang Spectra”光影水舞秀将伴随天团的经典名曲进行。（滨海湾金沙提供）

狮城染上BigBang金黄代表色

日期：16日至18日

地点：滨海湾金沙一带

这个周末，韩国天团BigBang阔别10年再度来新，本周末10月17日及18日在新加坡国家体育场举行20周年巡演。为此，即日至18日一连三天傍晚7时开始，滨海湾金沙（MBS）一带将染上一片BigBang金黄代表色。

首先是以天团为主题的“BigBang Spectra”光影水舞秀。现场的水舞秀将伴随BigBang最热门经典的代表作，如“Bang Bang Bang”和“Fantastic Baby”。

BigBang三子这周末将为本地观众载歌载舞。（取自BigBang IG）

*水舞秀时间：晚上8时、9时和10时

另外，滨海湾金沙主体建筑与艺术科学博物馆（ArtScience Museum）将统一点亮象征BigBang的标志性金黄色灯光，并融入灵感来自官方皇冠应援棒的设计元素，在夜空中打造耀眼的视觉飨宴。

BigBang的经典皇冠应援棒。（互联网）

*黄金闪闪亮起时间：每晚7时起

除了位于滨海湾金沙一带的BigBang主题活动，粉丝们还可以在嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）举办的巡演快闪店晃晃，或到位于登布西（Dempsey）的 BigBang x 时尚卖场Dover Street Market 联名合作活动里，沉浸在偶像的氛围中。

不过，因应本地烟霾加剧，BigBang演唱会主办方AEG Presents Asia星期四（15日）也在社媒发布七点提醒，强调以观众的安全与健康为首要考量，场地将落实相关烟霾应对措施。

Filmhouse配合万圣节前夕推出恐怖片

10月16日至11月1日

地点：黄金大厦（Golden Mile Tower）5楼

躲进影院避烟霾！本地独立片影院Filmhouse将配合万圣节前夕（Halloween）推出“Filmhouse of Horrors”恐怖放映季，带来四部风格迥异（却一样吓人）的恐怖片。想避开室外的污浊空气，躲进暗黑的电影院里“吓出一身冷汗”或许也是佳选。

《宿怨》被影评人打高分评为年度最吓人恐怖片。（Filmhouse提供）

宿怨

Hereditary（2018年）

探索祖母离世后家族揭开的阴暗秘密，主打窒息感与渐进式的深层心理恐怖。被影评人评为当年最细思极恐的恐怖片之一。

低俗僵尸玩出征

What We Do in the Shadows（2014年）

新西兰导演Taika Waititi（塔伊加维迪提）根据同名恐怖喜剧风格伪纪录片改编，描述四名已经共同生活了400年的吸血鬼室友，每天（或说每晚）在史坦顿岛的日常生活。

《低俗僵尸玩出征》充斥大量黑色幽默，非常过瘾。（Filmhouse提供）

怪兽屋

Monster House（2006年）

融合童年惊悚与动画冒险，讲述三个孩子发现街角房屋竟是活物并试图解开秘密的奇幻故事。

动画恐怖片《怪兽屋》剧照。（Filmhouse提供）

洛基恐怖秀

The Rocky Horror Picture Show（1975年）

1975的邪典神片。10月31日万圣节前夕影片放映之外，也会和The Glory Hoes联合呈献的邪典摇滚音乐剧一同放映，Filmhouse也鼓励观众盛装打扮出席映后派对。

购票详情：filmhouse.sg