（综合讯）肖战出道十年首度举行个人巡回演唱会，首站南京于10月23日和25日举行两场，500万人抢2万张票。据报道，网传首排门票被炒至25万人民币（约4万8000新元），另有黄牛开出9000至1万人民币（约1700至1900新元）的代抢服务费。

肖战工作室在10月13日和15日于微博发文再三提醒粉丝“一定通过官方渠道购票，切勿参与溢价交易，谨防受骗。”

肖战的2026《出口·我们》巡回演唱会票价介于390人民币到1960人民币（约75到375新元）。南京站门票15日开售掀起抢票热潮，因为一票难求导致代抢乱象丛生。

据报道，按照中国大型营业性演出相关规定，至少85%的门票须面向公众公开销售，剩余部分则可作为合作单位等预留票，并须在演出前按规定完成实名绑定。

不过，肖战工作室此次取消了15%的预留名额，改为100%公开售票，并实行“人、证、脸”三合一强实名验证，同一身份证在同一场馆限购一场，门票也不可转赠或更改资料，进一步限制门票转售及非正规票源的流通。

尽管如此，仍出现被炒到天价的黄牛票，以及高价的代抢费用，但这些报价和成交情况目前未经证实。报道引述业内人士说，这类夸张的报价可能是刻意炒作，以制造门票稀缺的假象，甚至不排除涉及诈骗。