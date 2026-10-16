（综合讯）为期10天的韩国影坛盛事《第31届釜山国际电影节》，星期四（10月15日）傍晚在釜山海云台举行闭幕礼。中国大陆演员周迅凭借电影《初次尝到寂寞》，首获釜山国际电影节最佳演员奖，从韩国知名男星张东健手中接过奖项。

周迅在发表感言时指自己拍电影30多年，生命中有经历过很多变化，“有些变化会令人期待，有些变化却是难以承受的悲伤，在此祝愿大家在面对沉重的变化时可以有拥抱它的勇气，还有相信它一定可以转向正面的信心。”

哽咽感谢父母

平时予人坚强干练印象的周迅，星期四罕见情绪激动，在台上哽咽感谢父母：“谢谢我的父母，谢谢你们给我生命，给了我充分的自由，让我成为我自己，我爱你们。”

据之前的报道，周迅曾在受访时透露，当年她只身在外闯荡时，父母因为担心却又不想限制她的自由，便瞒着她偷偷写信给她身边的长辈、剧组同仁，恳请大家多多照顾和爱护女儿。这种“给足空间，却在背后默默筑起安全网”的爱，给了周迅做自己最坚实的底气。

《初次尝到寂寞》由顾游导演，是其“山水电影三部曲”的收官之作。影片从至亲离别的视角切入，讲述三代女性面对生死、误解、遗憾与和解的故事。

周迅在片中饰演历经人生起落的中年女性“江月”，她以“克制而内敛”的表演，将角色在别离中的厚重情绪层层铺展，演技获得评审团的高度认可。电影首映当天，周迅谈到自己饰演的角色时，就因想到“每个人都会经历至亲离开”而当场落泪。

值得一提的是，釜山电影节“最佳演员奖”不分性别。除了周迅，此次演出《Satoko Always》的16岁日本演员姬野花春，也同时获奖。

台湾女导演扬威

去年凭自编自导的电影《女孩》勇夺“最佳导演奖”的台湾女星舒淇，这回受邀担任颁奖嘉宾。她用韩文说：“很高兴能再次来到釜山。”巧合的是，本届获奖的同样是位台湾女导演、执导《有用的人》的李芸婵。

舒淇担任颁奖嘉宾；台湾女导演李芸婵拿下最佳导演奖。（取自网络）

本届釜山电影节共有246部电影参展，13部亚洲电影获邀参选“主竞赛单元”。脱颖而出的《有用的人》，讲述年轻男主角遇上车祸后下半身瘫痪，一家人面对生命无常的时候，所显现的人性还有宽容，主演包括杨一展、张诗盈和梁修身等。

张艺谋颁最高荣誉大奖

最高荣誉“最佳电影釜山奖”，由伊朗导演Majid Majidi凭电影《Midday Meal》夺得，釜山国际电影节主竞赛单元评审团主席张艺谋负责颁发奖项。来自印度尼西亚的导演Eddie Cahyono，则凭电影《My Mother》获得评审特别奖；“新浪潮奖”则由印度导演Shashank Walia执导的电影《Birds in the Dark》获得。