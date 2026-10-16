（北京讯）曾被指介入王菲与窦唯的婚姻，高原近日在《自话像》专访中否认是第三者。面对主持人“现在你也不觉得错了吗？”的问题，高原直言：“不觉得错，那我错哪了？”

高原认为，王菲与窦唯的婚姻早已出现裂痕，不能简单地把责任归于她一人。至于与窦唯的感情最后也以分手收场，她认为是命运的安排，并称不后悔自己的选择。

1994年，窦唯与王菲恋爱中，因为唱片封面的拍摄而认识摄影师高原。1996年，王菲怀孕并与窦唯奉子成婚，但她因为香港的事业与窦唯聚少离多，在窦靖童隔年出世后也常居香港。

1999年，窦唯与高原同游日本被拍到，随后窦唯在媒体面前公开称高原是“爱人”，高原被问及“是否觉得是第三者”时回应“没觉得怎么样，随便说吧”，被解读为理直气壮。同年8月，窦唯与王菲正式离婚，高原随后入住窦唯居所。

窦唯（左）和王菲1996年奉子成婚。（互联网）

窦唯当年的“爱人宣言”引爆舆论，高原时隔二十多年说，当时和窦唯在超市结账时，在毫无预警下被媒体围堵追问，她因为“爱这个人”所以陪在他身边，但自己脑子一片空白。

恨了窦唯二十多年

高原说，曾在女儿窦佳嫄面前长期为窦唯树立“好爸爸”形象，用“忙、出差、录音”来解释他的缺席。当她打电话请求窦唯探望女儿时，对方以“我有自己的生活，不要再联系”为由拒绝，女儿甚至曾想叫外公“爸爸”，作为母亲的她因此非常心碎，甚至对窦唯产生恨意。

母女俩与窦唯长达二十多年几乎零沟通，直到近年窦佳嫄生日，窦唯首次主动发来祝福和红包。得知此事后，高原当场落泪。她说：“那一刻，不恨窦唯了。”

窦唯（左）当年公然称高原是“我的爱人”引爆舆论。（互联网）

窦唯两个女儿成长差异

王菲与高原的不同选择间接导致窦唯的两个女儿窦靖童与窦佳嫄在成长资源上差异悬殊。

姐姐窦靖童自幼在母亲王菲与继父李亚鹏的支持下，手握顶级音乐影视资源，星路顺畅，也与父亲保持联系。窦佳嫄跟随母亲高原长期租房生活，20岁前与窦唯几乎没有沟通，12岁被确诊患有情感障碍等精神疾病，须要长期服药控制病情。

不过，窦佳嫄十几岁时主动联系窦靖童，两人至今保持良好关系，超越了上一辈的恩怨。和窦唯一样往音乐发展的窦佳嫄将于10月18日在北京举行专场演出。