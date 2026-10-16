新加坡的烟霾情况持续不散，BigBang粉丝心急如焚，担心定于周末10月17日和18日举行的演唱会受影响，甚至难逃被取消的命运。

根据管理国家体育场的加冷汇（The Kallang）于官网发布的烟霾应对守则，倘若24小时的PSI高于300，室内和户外活动将被取消。新加坡中部、东部和西部地区24小时空气污染指数（PSI）16日中午12时都超过200点，处于非常不健康水平。挥之不散的烟霾使BigBang粉丝心慌慌，在包括Telegram和小红书等平台揣测与讨论。

王嬿婷（33岁，公务员）受访时告诉《联合早报》，好不容易买到两场演唱会的门票，原本满怀期待等着看偶像的表演，不料这几天的烟霾情况加剧，所以非常担心演唱会受到影响。

她说：“在Telegram的粉丝群组，大家都慌张，一直说有消息称如果PSI指数超过300将取消演唱会。这几天的PSI指数都超过200，令人担心。我不希望演唱会被取消，但艺人必须在这样恶劣的情况下表演我也过意不去。”

莫小姐（40多，市场营销员）则说：“眼看这两天的PSI指数往上升，感觉演唱会被取消的隐忧越来越真实。不到入场，或是BigBang上台表演，我都无法安心。烟霾的情况不断改变，另一个担忧是，万一演唱会中途PSI升到300，演唱会必须中途取消，那是我不敢想象的情况。”

陈婉娴（36岁，经理）告诉早报，有朋友专程从越南、台湾、香港和迪拜来看演唱会，“其中一人原定今天从吉隆坡飞来，不过航班因为烟霾被取消，现在改期到明天。”

17日是本地艺人莫小玲的生日，自认BigBang铁粉的她购得17日演唱会门票作为自己的生日礼物。她通过短信告诉早报，已祈祷烟霾情况好转，让演唱会顺利举行。“我会戴口罩去看演唱会，也会多准备几个分给需要的VIP（BigBang粉丝专属名称）。大家保持冷静，尽情享受演唱会！”

购得两场门票的梁佳文（28岁，烘焙师）则关注场地是否空气流通，也担心烟霾会对艺人的健康造成影响。

演唱会主办单位AEG Presents Asia在10月16日更新社媒追加烟霾应对措施。（取自AEG Presents Asia IG）

主办方公布烟霾措施

加冷汇受询时说，吁请公众点阅其官网上发布的烟霾应对守则，并补充，特定活动的具体安排，将根据活动性质及现场情况而有所不同。加冷汇建议公众密切关注各类活动所发布的最新动态与公告。

BigBang的“XX: Cosmos世界巡回演唱会”主办单位AEG Presents Asia继15日在社媒发布“七点提醒”后，16日追加新的烟霾应对措施，预告会在现场提供包括饮水点、口罩和急救服务，有需要的公众可随时向工作人员寻求协助。主办单位也提醒持票公众在前往活动场地前，务必查看最新的空气质量信息。

莫小玲赞赏主办单位的这些措施，并建议在现场安排更多人手协助有需要的公众。她也说：“我强烈建议所有VIP戴（可防烟霾的）口罩，或许可以把口罩设计得有创意让它变成时尚宣言。”

王嬿婷目前不晓得演唱会是否如期举行，但她把主办单位的最新贴文解读为积极的信号。“贴文内容还是不足以解答我们的疑问，但我也明白烟霾是他们无法控制的。”

莫小姐则说：“主办单位提供口罩是好事，除了本地人，还有从海外来的粉丝未必准备口罩，就算是本地人也不一定买得到可以防烟霾的口罩。”

主办单位在截稿前未回复本报针对PSI如果超过300，演唱会是否如期举行的询问。