奇葩说

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蔡康永最近因牵涉政治风暴，成为热门新闻人物。他过去在中国大陆主持的综艺也掀起关注。他的代表作是爱奇艺2014年起一连七季的辩论真人秀《奇葩说》，由马东、何炅主持，蔡康永和金星、高晓松、李诞、杨幂等人受邀担任导师。据说这个综艺系列让他赚取超过3000万新元！

节目旨在寻找华人华语世界中，观点独特、口才出众的“最会说话的人”，每一期都是与年轻人相关的情感、生活与实用性话题，有正反双方，由场上观众投票决出胜负。

变色龙、新变色龙、97变色龙

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香港资深监制李兆熊最近去世，他1978年的80集丽的电视剧《变色龙》播出时颇受欢迎，在1980年代于新加坡播映据说更缔造九成收视率。该剧以香港社会变迁为背景，聚焦潘志文、刘志荣、刘纬民三名自幼同住的青年由好友变死敌的峰回路转故事。其中有人从正义律师堕落为不择手段的野心家，有人因急功近利走向歧途，也有人因贪污腐败沦为阶下囚 。

丽的改名为亚洲电视后，李兆熊于1979年追拍《变》续集《新变色龙》，前作三男主和多数原班人马继续上阵，讲述《变》完结三年之后，刘志荣出狱后又因贪污罪被送上法庭，潘志文不计前嫌为他打赢官司，最终三家人重归于好。新加入的三家人，和原来的三组家庭重新谱写家家有本难念的经的故事。

1997年，亚视再推61集的《97变色龙》，故事围绕粤剧名伶罗家宝遭遇妻子谢雪心与情夫刘永合谋夺产展开。在香港主权回归过渡期背景下，不同人物为争夺利益各施手段，既有利用情感欺骗的投机者，也有凭借机遇崛起的务实者，折射出九七前夕香港社会的众生相。剧情影射粤剧名伶新马师曾轰动的遗产争夺战。刘志荣以《变》的角色演出，其他演员还有杜汶泽、黎燕珊、鲍起静、万绮雯、尹天照等。