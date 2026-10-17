韩团Cortis在新加坡的首秀期间，粉丝推挤，乱丢垃圾等行为被拍下传上网，让组合以另一种形式“出圈”。身为排队人群中的一员，我想分享自己的观察：为什么Cortis粉丝会出现这些不文明行为？在我看来，这或许与F1演唱会的购票门槛相对较低有关。比起受黄牛炒价影响，需要“钞能力”的韩国场次，以及得经历层层抽选，拼运气才能入场的日本场次，F1场次的原价票相对容易入手，不必“抢破头”。或许也因此吸引不少缺乏演唱会观看经验，第一次来看偶像演出的粉丝。但无论是不是第一次看演唱会，追星的热情都不该成为影响他人，破坏公共环境的理由。毕竟粉丝行为，偶像“买单”啊！——曾慧仪

在《难言之瘾》媒体茶叙访问陈泂江时，他一直强忍咳嗽，已久咳一个月的他因为工作忙碌，不想影响拍摄所以没有就医。而他破例拿假，是因为儿子生病需要动手术，自己病了可以强撑，孩子生病却刻不容缓。热爱工作的他近年来努力在事业和家庭中寻找平衡点，甚至不惜推掉一些工作。问他觉得这样算牺牲吗？他坚定地强调这不是牺牲，而是调整缓急轻重。这些年来看着他从全心投入工作，到将家人摆在第一位，在人生不同阶段，把重点抓对，就不会留下遗憾。——李妙音

韩媒Dispatch报道，警方对已故韩星金赛纶生前使用过的电子设备做数据取证，复原了多部手机等设备中的对话与图片，并未发现她与金秀贤交往的证据。 消息一出，据说曾经谩骂金秀贤的韩国网民，如今开始把矛头指向金赛纶父母，质疑他们指控是为了继续剥削女儿。不禁想起此前也曾有韩国艺人因被家人剥削而断亲，甚至酿成悲剧的新闻。被至亲压榨、利用的苦，身为局外人的我除了感到惋惜，也只能希望他们能找到可以倾诉的人，避免更多悲剧发生。——赖婉丽