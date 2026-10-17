地狱大状 Hell Barrister

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灵异奇幻元素融合律政题材的14集黑色喜剧，杜琪峰的银河映像继《三命》和“Court!”之后第三度和ViuTV合作拍摄港剧并担任出品人。导演黄伟杰曾联合执导电影《树大招风》，创作出《杀出个黄昏》剧本的何静怡当监制兼编审。

最亮眼新生代主角林恺铃和魏浚笙赏心悦目，Mirror队长杨乐文、张达伦、潘灿良、杜燕歌、张慧仪、黄文慧等演技派汇集，幕前幕后阵容让我在剧集宣布拍摄时便满怀期待。

全剧最抢镜的是Mirror队长杨乐文扮演的阎王。（互联网）

林恺铃撑起整部剧

女主角第一幕即惨死，剧集开场画面已制造震撼与悬疑感，再话说从头林恺铃当律师为求胜如何不择手段。遭袭击的她醒来时发现自己身在阴间，阎王怒斥她多行不义因此折寿40年并下令行刑。名伶富豪杜燕歌适时出现收买阎王，让林恺铃重返人间数日为他打官司。暂逃死劫的她从此穿梭阴阳两界，一边寻找杀害她的凶手，一边拼命行善希望延长寿命……

林恺铃诠释穿梭阴阳两界的地狱大状，气质与实力足以独当一面。（互联网）

26岁的歌手兼演员林恺铃是港剧黄金时代一线女演员龚慈恩和台湾男演员林炜之女，外形亮丽且充满知性美，极具演艺天赋，看“Court!”见她客串一集已念念不忘，气场和演技撑得起当“地狱大状”。

剧中是只信钱不信人，没钱宁愿去死的强悍恶女，纵使无情无义却也让人厌恶不起来。法庭上战无不胜但面对死亡无能为力却又不甘接受命运频频对呛阎王，“鬼上身”时而为逝者写遗嘱，时而酷酷打趴黑帮……身陷荒谬窘境的黑色喜感，她演绎得自然不浮夸。

外形无可挑剔，魏浚笙的演技胜在自然。（互联网）

想看魏浚笙，不仅因为他的帅气足以和当年的陈冠希相提并论，也因为他在几部影剧作品当中显露潜力。《地狱大状》当车房仔兼伴游男友，执着于拯救全天下伤心女人，一派天真干着最不纯情的事，可能也只有由他来演不会让观众唾弃。不过剧里看他和林恺铃以及张达伦的爱情线，意外地没太大感觉。

地狱戏拍得有趣味

剧里“镜像地狱”虚幻意境，很有银河映像风格。（互联网）

最有趣的果然还是地狱戏。超脱典型戏剧当中对阴曹地府的想象，独特的“镜像地狱”以镜子多重折射制造出虚幻境界，地狱酒吧、排队投胎还有还阳过程等拍得好玩，可惜满口英语且不时口出金句还会与众神在庙宇内打麻将的阎王杨乐文戏份太少。不能不提只演一集已让人惊艳的欧镇灏，同性情人与遗孀争家产，乍看无害甚至惹人怜爱，最后却显露阴沉邪魅真面目，一个眼神让人不寒而栗。

对演员们的表现，我是满意的，但剧集却似乎没有几个月前看“Court!”的惊喜。或许是我预设错误，两部作品风格本就不同，《地狱》的案件相对简单，对人性仍有批判却没有太深刻的社会反思。

影射轰动香港的新马师曾家族争产的案件，没有想象中精彩，着眼点不在法庭攻防，而在家庭关系。杜燕歌和张慧仪之间的感情倒是写得不落俗套，谁说以钱为出发点的爱不是爱？但几段故事里亲人关系皆凉薄疏离，血缘究竟有什么意义？

讲因果报应却只有主角一人承担，世间是否存天理？边看边感无力，银河作品果然依旧冷酷暗黑……