新加坡艺人王禄江在新剧《难言之瘾》中饰演性格扭曲的暴露狂，除了向女生暴露下体，还拿着“战利品”自慰。他形容自己在剧中的样子“丑得像鬼”，更一度陷入角色中，走不出来。

王禄江在新剧的媒体茶叙接受《联合早报》访问时说，《难言之瘾》里暴露成瘾的王启辉是他入行以来最难的角色，“试镜时知道人物的性格后，我就很期待可以拿到角色。现实生活好人难做，可是好人相对容易演，我反而比较喜欢演反派。”

他说，以往每当有人问他主持得好好的，为何跑去演戏，他总回答说做回自己很没有挑战性，而进入另一个人的世界，感觉很新鲜很不一样，“但是演了王启辉这个角色后，我想要收回这样的想法，因为没有人会想进入他的世界，太阴暗了。”

为了演这个角色，王禄江在拍摄期间必须放弃自己，“我不能有一丝的自己，否则就会批判他，会审视他的每一句话、每一个表情和动作。一旦如此就很难把他演好，所以我觉得最难的就是如何让自己完全顺服这个角色。”

他在戏中有暴露和自慰的戏份，所幸整个制作团队包括导演、助导和摄影师都是他熟悉的，“彼此有共识和尊重，他们也会给我空间去入戏。”

跟王禄江合作过的人都知道，他以往就算是拍哭戏，只要导演一喊卡他就开始谈笑风生，但是这次大家感觉到他散发出的能量是很黑暗的，所以都不敢跟他说笑。

王禄江因为演得太投入，一度走不出角色的内心世界。（庄耿闻摄）

幸得好友及时提醒与支持

让王禄江印象深刻的，是连续拍了两三天情绪十分饱满的戏，“因为角色失去了一切，健康、事业和婚姻都逐一崩坏了。”那几天他每天拍摄16个小时，最后一天更是从早上一直崩溃到晚上。”

那天拍完的时候已是午夜，王禄江开车回家的时候开始恍神，“回到家里我在社交群组里跟好友们说我情绪非常低落，幸好他们都还没有睡觉，大伙开始跟我视讯，用了一个小时来提醒我是王禄江而不是角色。”

他感慨地说：“以前听其他演员说演某个角色走不出来，我都无法理解，但是原来当你全心投入，放下原本的自己，让角色占据你的思想时，那是很恐怖的，如果没有身边人很好地支持和足够的意志力，很可能会陷进去的。”

王禄江饰演的王启辉因为成长经历导致性格扭曲。（新传媒提供）

叹角色是个悲剧人物

王启辉不只是暴露狂，得逞后还会拿着从受害者身上夺走的战利品自慰。他或许是大家心中的大反派，但王禄江认为他其实是个悲剧人物，“他暴露的出发点并非色情，因为他从小就被灌输自己一无是处的观念，只有在暴露的那一瞬间才让他感觉自己可以掌控一切。”

这个角色最后患上阴茎癌，王禄江难忘一场王启辉切除阴茎后上厕所的戏，“一开始他很自然地站在马桶前，后来意识到自己已经切除阴茎，必须坐在马桶上，小解之后他的情绪就崩溃了。拍那场戏的时候我很揪心，现在回想崩溃的那一刻还会感觉到心痛。”

王禄江形容自己在那场戏中“丑得像鬼”，“摄影师想呈现最不经修饰的画面，所以用白光拍摄，我的眼袋和脸上的瑕疵都显露出来了。摄影师还用扭曲的镜头拍很多我的大特写，大家在看回放时我瞄了两秒，但后来决定不要再看了。”

他解释，演员都会注重自己呈现出来的样貌，“但画面中的我丑得像鬼一样，我没有看过那样的自己，也意识到不可以再看，因为我的虚荣心会作怪，会希望自己不要有那么丑的表情。”

问他演这么有张力的角色是否过瘾？他想了想说：“如果从专业的角度看，我演得很过瘾，因为他让我感觉回到当年演《小小传奇》阿满的时候，但这次的人物性格更复杂了。要诠释这样的角色，除了演员本身，故事人、监制、导演和摄影师，必须站在同一条轨道上，它是整个团队的创作。”

20集的《难言之瘾》从10月19日起，每星期一至五晚上9时在8频道播出。