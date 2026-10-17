（台北讯）56岁的台语金曲歌后张秀卿跟小12岁的老公王国赞，结婚12年感情如胶似漆，她在老公支持下连续两年开唱，上周更甜蜜拥吻庆功。未料她10月16日晚间突然在脸书发表声明，宣布两人三年前因为对于未来没有共识，和平办好离婚。她也说，没想到王国赞在外欠债，自己陆续借出3400万台币（134万新元），沉痛喊话“我的善心，最后竟让我变成最大的苦主”。

张秀卿在声明稿中指出：“因为出于善良，不忍立即请他搬离，我选择让他持续住在家中，但我们的关系就是室友，虽然同住一个屋簷下，见面总次数一年大约只有30几天左右。”

她进一步说明：“我曾告知他愿意给他时间，让他打点好一切，搬离我的家，但始终未得到回应，他在外面的事业从未告知我，我也不曾过问，我们一直都是这样尊重彼此的事业。虽然是室友关系，但我们却无交集。选择没有跟大家告知离婚一事，是因为身为艺人我只想带给大家欢乐，很多的苦衷只能往肚里吞，没有公开离婚，只是因为我不想让大家为我操心，对不起现在还是让大家烦心了，再次的抱歉！”

她还说今年9月为了帮忙老公，以自己的名义向银行贷款2800万元台币，加上现金600万元，这些单据她都有保留着。

前夫曾当选“杰出青年”

她也称王国赞选择不负责地逃避，陷她于不义，成为最大苦主，呼吁他勇于面对，负起责任，处理债务，让所有债权人都能得到完善的解决。

张秀卿（右）七天前才跟老公王国赞开心庆功。（互联网）

王国赞曾获青商会十大杰出青年，近年积极出席狮子会活动。张秀卿婚后在台南生活，以往受访对小12岁的老公赞不绝口，夸他贴心又细心。期间她试过各种方式，希望能生小孩，可惜最终无果放弃，但王国赞不以为意，仍对她宠爱到天花板，蔚为佳话。

张秀卿的前任老公是“警察歌手”林宏铭，夫妇育有一女，婚姻维持约五年告吹。两人离婚后维持友好关系，还曾在活动同台。双方因个性、生活习惯差太多，常吵架而闹离婚。

镜头前甜蜜爆表竟是演的

张秀卿跟王国赞认识后频繁聚会擦出爱火，只是年龄相差一轮，王国赞坦言家人一开始无法接受，张秀卿亲炖卤猪脚、粉蒸排骨征服他奶奶的胃，让老人家答应交往。两人在台南办婚宴时，邀来时任台南市长、现今总统赖清德，以及台中市长胡志强担任男、女方主婚人，

张秀卿10日在台南举办演唱会，庆功宴上王国赞捧着一大束由现金手工折成的花朵惊喜现身，让张秀卿感动得红了眼眶，直呼这份大礼非常实际，还笑说：“节俭的我一定会存起来。”一番话逗乐现场众人。夫妻俩当晚更不避讳镜头，当众亲亲抱抱，甜蜜指数破表，彷彿婚姻生活依旧幸福美满，没想到如今再回头看，这场公开放闪竟与她最新揭露的婚姻真相形成强烈反差。

此外，张秀卿声明提及两人离婚多年，却仍维持一定程度的往来，也让外界对两人的实际关系充满疑问。网民猜测她此时公开声明是否涉及债务责任的切割，也有人心疼她遭逢财务难关，不能仅凭时间点就认定她有脱产或规避债务的意图，但不少人预测事件仍有未爆弹。