（香港讯）香港TVB电视台庆剧《璀璨之城》早前才因男主张智霖与陈晓华的亲热戏引发热议，没想到日前播出陈滢色诱张智霖的戏码，再度掀起热门话题。

穿上黑色透视内衣的陈滢，在镜头施展“全裸诱惑”，再加上“腿张开”任拍，意识极之大胆，简直是挑战电视尺度极限。剧集播出后不少网民炮轰剧情过于三级。

《璀璨之城》播出至今话题不断，继张智霖与陈晓华“壁咚”激吻后，日前播出陈滢色诱张智霖的剧情，讲述陈滢带着闺密陈晓华寄给她的手提电话，里面藏有张智霖的犯罪证据，她想以此跟张达成利益交易。为了证实身上没有录音机，她在张智霖面前逐一脱下外衣、牛仔裤，脱至只穿黑色蕾丝透视内衣裤，让张渐起色心。陈滢接着坐上床，除下内裤及解开胸围背扣，全裸示人，最终更“张开双腿”让张智霖拍下裸照。

陈滢：我主动要求拍得大胆

由于这场戏意识超大胆，陈滢的演出更是挑战尺度极限，剧集播出后网民即“洗版”讨论，有人赞陈滢演技有进步，“蜜桃臀”也吸睛，但绝大部分人都批评剧情过于三级，有教坏小朋友之嫌。网民留言包括：“这个时段撞正一家人在吃饭，非常尴尬”、“TVB今晚肯定收到投诉，玩那么大”。也有网民指剧情老土，另有人质疑镜头用AI合成：“明明陈滢的身形肥肥的，脱了衣服哪有那么漂亮”。

陈滢（右）与张智霖的一场色诱戏，掀起网民洗版式讨论。（互联网）

香港通讯事务管理局回复港媒体询问说，截至10月16日，《璀璨之城》共接获28宗投诉，当中25宗涉及播出的这一集，现正按既定程序处理。

陈滢对于大胆演出引来极大回响暂无回复，但日前她接受TVB官方访问时，透露谈剧本时十分喜欢这个故事，收到剧本看到这场戏更即时传短信给监制。她说起初监制只想简单拍上半身脱衣露背的背影戏，但她觉得可以拍得更深入胆，出来的效果会更好。”

惊险镜头吓到摄影师

她认为这场戏并非单纯卖弄性感，而是展现角色的极大牺牲与深层故事，绝对值得拍得更标志性。首次拍摄如此大胆的场面，她坦言难免紧张，更爆出拍摄时的惊险趣事：“一个拍我要脱裤的镜头，我太紧张，因为底裤缠住了长裤，差点全部脱掉，吓到摄影师哥哥，叫我慢慢来。”她也感谢剧组的保护与张智霖给予的信心，让她能安心完成拍摄。

陈滢还指为了这场戏努力运动，花了九个月时间增肌减脂，“那段时期……主要练下半身，不停练臀部。因为我一向健身不自律，但为了这个角色我坚持去做，令我养成健康的生活习惯。”

这次首度与张智霖合作，她坦言兴奋多于紧张，又说二人很快便培养出默契，其中一场在办公室的对手戏，张智霖对剧本作出大改动：“本来我没有挑逗他，是他加了一些东西，令到整件事的化学反应好效果更好。”