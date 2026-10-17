（香港讯）向华强的妻子陈岚活跃于社媒，在直播平台卖货也成绩惊人，累积了不少粉丝。她不时拍视频与网民分享艺人秘史，包括李连杰当年与黄秋燕离婚的幕后细节等。近日她再以“戒掉这三件事养出你的强者气息”为题，分享当年李连杰如何认识前美国总统Bill Clinton（克林顿）一事。

向太在视频中向观众传授三个“养出强者气息”的方法。谈到其中一个方法“不要怕尴尬和丢脸”时，她忆述与李连杰于2005年出席卡塔尔皇后举办的筹款晚宴，以2004年印度洋大海啸倖存者身分上台演讲，并安排了每位宾客都配有翻译机。但是上台前翻译机突然失灵，李连杰被要求即席以英文演说。

向太说：“他紧张得要死。我就跟他说‘没关系，怕什么’，你就随便胡说八道，反正又不是你的母语，你讲错了没人笑你的啊！大家听的是你的真心，不是听你的语法，所以语法错了没关系啊！”

李连杰听了她鼓励后才放心上台演讲，最后演说很打动人心。向太说：“还因此结识了克林顿，我带他跟克林顿拍了照。”向太以李连杰这段经历勉励大家“你有站上台的勇气，你才有成功的机会。”

她透露，另外两个培养强者气息的秘诀是戒掉委屈态度和提升配得感。