（综合讯）随着短剧市场近年急速冒起，无线集团（TVB）宣布与中国大陆短剧平台红果短剧达成合作，正式开启竖屏剧赛道。双方首部联合打造的重头剧、经典神剧《金枝欲孽》番外篇《金枝欲孽之宫墙折柳》星期五（10月16日）于横店明清宫苑举行盛大开机仪式。

星期五的开机仪式上，剧组特别安排播放《金》经典配乐《咏叹调》，瞬间唤起全场回忆。视帝陈豪时隔22年再次穿上清装，以经典角色“孔武”身份亮相，成功掀起全场“回忆杀”。他笑言：“隔了这么多年再做孔武，感觉好熟悉，但这次拍竖屏剧的节奏同演绎方式好新鲜，对我来讲也是一个新挑战。”

陈豪时隔22年再演“孔武”。（TVB提供）

TVB男新人与大陆短剧女星挑大梁

除了陈豪，同场还有陈自瑶、龚嘉欣等实力派坐镇，大陆短剧人气演员赵夕汐及TVB新人阮浩棕担任男女主角，联同新生代演员倪嘉雯共同演出。一众演员在台上以剧中角色身份大互动，更即兴重演原版《金枝欲孽》的多个经典名场面，令在场传媒大呼过瘾。

新人阮浩棕担任短剧男主角。（TVB提供）

中国大陆演员赵夕汐。（TVB提供）

对于这次强强联手，TVB戏剧部助理总监文伟鸿表示充满期待。他指出，竖屏剧的节奏要求极高，与他一贯追求紧凑戏剧张力的风格不谋而合：“对TVB戏剧组来讲绝对是一个突破。虽然变为竖屏、篇幅缩短，但制作团队完全动用拍摄传统重头大剧的严谨规格去处理。”《使徒行者》是文伟鸿的代表作。

网民反应两极

《金枝欲孽》拍番外篇短剧的消息传出后，不少网民担心会毁掉经典：“陈豪现在都开始拍短剧了？”“TVB演员到短剧市场真的太浪费了。”“大材小用了。”但也有网民说：“有人看自然有人拍，现在没正剧拍因为根本没多少人看。时代变化，市场选择。”

《金枝欲孽》是宫斗剧的鼻祖。（取自网络）

宫斗剧鼻祖

作为宫斗剧的鼻祖，2004年的《金枝欲孽》一直是许多观众心目中的经典。凭借对后宫人性的深刻刻画与演员的精彩演绎，《金枝欲孽》播出当年拿下香港年度收视冠军，并斩获多项影视大奖，引进大陆后再度掀起追剧热潮，并对同类题材剧集的创作产生了深远影响。

当年这部剧汇聚了黎姿、佘诗曼、邓萃雯、张可颐、林保怡、陈豪等一众知名演员演出。其中，邓萃雯饰演的“如妃”、黎姿的“玉莹”、佘诗曼的“尔淳”等，也让他们各自迎来演艺生涯高峰。