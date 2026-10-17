（香港讯）32岁的香港粤剧演员余仲欣在社媒晒出了婚礼照片，其中一张敬茶照直接让全网炸锅。

73岁的新郎卢伟国端着茶杯，弯下腰，递向对面63岁的岳父。按老规矩，敬茶得下跪，但三个人自始至终都站着，茶杯递过去、接过来、喝下，没有跪拜的流程。

一个叫了20多年“伯伯”的人，怎么突然就成了老公？一个比岳父还大10岁的女婿，这茶到底是怎么喝下去的？

从她叫“伯伯”到他喊“老婆”

原来，一对新人最早的交集可以追溯到20多年前。卢伟国与余仲欣的父亲余伯乐因马评和传统艺术结识，成了朋友。那时候余仲欣还是个小学生，5岁学粤曲、6岁登台。从2006到2008年，她连得三届全港校际粤曲比赛冠军。卢伟国和已故妻子黄少珍去现场看学界粤曲比赛，记住了这个唱念俱佳的小姑娘。后来跟老友一聊才知道，那是余伯乐的女儿。从那以后，余仲欣一直喊他“卢伯伯”。

此后20多年，两人因粤剧活动时有碰面，始终维持长辈与晚辈的距离。2018年前后，两人同台演粤剧《烂赌二赎老婆》，卢伟国在戏里一口一个“老婆”叫她。彼时只是舞台演绎，谁也没往别处想。

转折发生在2026年5月初。余仲欣刚考完香港城市大学兽医学的毕业试，当晚两人在通讯软件上从粤剧唱腔聊到人生，一直聊到凌晨。她引粤剧《再世红梅记》中一句“花心之默许矣”，他回“小生爱慕花颜，愿与你长作知心伴”。关系就这么定了。

卢伟国和余仲欣的婚照一片喜气洋洋。（取自余仲欣脸书）

三周内完成定情定婚

从定情到定婚，只用了三周。三周里，婚礼场地订好了，婚戒也定做好了，婚纱也开始准备。卢伟国是现任香港经济民生联盟主席、港区全国政协委员，曾任立法会工程界议员，拥有英国大学工学博士学位，还出过烹饪书。5月26日，卢伟国带着余仲欣出席经民联党团会议，向党友介绍这位未婚妻，三天后开记者会，牵手见媒体，宣布10月结婚。

余仲欣毕业于有“加拿大哈佛”之称的麦吉尔大学，主修解剖与细胞生物学，之后获得全额奖学金入读香港城市大学兽医学系，并以一级荣誉成绩毕业。她还曾兼任香港演艺学院最年轻的粤曲导师，钢琴和二胡都考取演奏级资格。她还和朋友开设YouTube频道推广粤剧中鲜为人知的曲目，尝试简化传统粤剧的多乐器编配，只保留两种乐器，让年轻观众更容易接受。

卢伟国则是“曲痴”，大学毕业后机缘巧合拜师学了七年唱腔，并精通多种乐器。他一家人也是音乐世家——已故原配黄少珍是女高音，独生子是男高音，最小的弟弟是音乐人，曾为多套电影作曲。

卢伟国（左）和余仲欣在婚礼上热情拥吻。（取自余仲欣脸书）

新人的共同语言：粤剧和音乐

这对新人之间有实打实的共同语言——粤剧和音乐，不是一般老少恋“钱色交易”四个字能概括的关系。

10月11日，婚礼在香港上水马会双鱼河乡村俱乐部举行，到场宾客约300人，婚礼全程谢绝媒体进场。草地婚礼现场安排了弦乐四重奏伴奏，还有两匹雪特兰小马穿梭其中与宾客互动。晚宴上，卢伟国穿黑色中山装吹萨克斯，还和新娘合唱英文歌。

回到那张照片。新娘的父亲余伯乐今年63岁，比新郎小整整10岁。余伯乐是香港资深马评人，曾在多家报纸担任马经版编辑，在马评界被视为文笔较佳的一位。他与卢伟国相识26年，曾称赞卢伟国为人重情。婚礼上，双方选择站着完成敬茶程序，既顾及了各自的体面，也妥善安放了两代人多年的交情。

“曲痴”卢伟国（左）遇上乐曲导师余仲欣谱出良缘。 （取自余仲欣脸书）

女方父亲两周前才得知婚事

余伯乐被问到女儿嫁给老朋友时，只说了一句“我没问题”。他两周前才得知消息，认识卢伟国20多年，认为对方为人重情，相信女儿是经过深思熟虑才做的决定。

卢伟国原配黄少珍2021年8月因心脏病离世，两人相伴40余年，育有一子；卢伟国16年前已抱孙荣升爷爷。

网民说，41岁的年龄差确实罕见，但如果两个人真的因为共同的爱好和精神世界走到一起，这杯茶站着喝还是跪着喝，其实没那么重要。