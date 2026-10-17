（香港讯）陈奕迅又有破天荒新玩意！继去年完成大型世界巡演后，他选择进驻香港演艺学院，日前宣布由今年12月起至明年2月举行一连26场“与陈奕迅一起录音”（McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan）活动。

这26场并非一般演唱会，或者可归类于另类演唱会——他策划了一个香港乐坛史无前例的大型唱片重录工程。他决定将录音室搬上舞台，重新演绎多年来的经典歌曲，更首次以现场公开录音形式，邀请歌迷亲身参与，见证经典歌曲重新诞生。

观众可亲眼见证录制唱片过程

自1996年推出首张同名专辑《陈奕迅》至今，他踏入乐坛30周年，多年来推出无数经典作品。这次他竟然决定向自己发起挑战，将昔日录制过的唱片重新唱一次。由早年《与我常在》《我的快乐时代》《天佑爱人》都《黑・白・灰》《U87》《H3M》《上五楼的快活》等，不同年代、不同语文的作品，将让观众沿着他多年来的音乐足迹，重新感受不同阶段的陈奕迅。

对他本人来说，这次最难的对手，正是当年的自己。有些歌，当年只录过一次；有些情感，只有当时的年纪才唱得出来。相隔多年，人生经历不同了，声音也不同了。当年的陈奕迅，遇上今天的陈奕迅，同一首歌会有什么变化？他决定用26场现场录音，邀请大家跟他一起寻找答案。

这次演出最特别之处是歌迷可破天荒近距离欣赏他的演绎，亲眼见证他录制唱片的过程。演唱之外，中场他也会分享历年唱片的创作点滴、录音回忆，以及歌曲背后鲜为人知的故事。

由于是正式唱片录音，观众入场都要遵守一套有别于一般演唱会的特别规矩。首先，进场前必须将手机关机，放入大会提供的专用封存装置，演出期间不得使用。场内也全面禁止拍照、录音及录影。

观众禁止随时“出声”

最特别的是，平日演唱会听到兴奋时，歌迷自然会拍手、尖叫、欢呼，但这次大家要忍一忍！为确保录音质素，在陈奕迅演唱及录音期间，观众必须保持安静，不可随意拍手、欢呼或交谈，只有在大会或歌手示意的指定时段，才可尽情表达兴奋心情。换句话说，这次入场的歌迷，不只是观众，某程度上更是录音工程的参与者。

每场演出约100分钟，分上下两部分，中场休息15分钟。观众最后入场时间为晚上8时，迟到人士须按照工作人员指示，于指定时间方可进场，以免影响录音。

为了让歌迷可以公平购票，活动由Cityline处理登记并以抽签形式售票，详情将于Cityline网上公布。26场活动横跨三个月，将于2026年12月12日正式揭幕，至2027年2月20日结束。

完成录音后，作品将辑录成全新唱片，让未能亲身入场的乐迷也有机会听到。