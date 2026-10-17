韩国天团BigBang于10月17日及18日（星期六、日）晚上7时，在新加坡国家体育场举行20周年世界巡回演唱会“XX：COSMOS”新加坡站，一早已购票的歌迷翘首以盼。可是连日烟霾情况反复，为演唱会能否如期举行增添变数。管理国家体育场的加冷汇（The Kallang）于官网发布若24小时PSI超过300，所有室内及户外活动均须取消，让不少已购票的歌迷此前十分担心演唱会临时喊停。

《联合早报》记者17日下午4时左右在现场观察，场外戴口罩者不足两成。而场馆附近的嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）则人潮涌动，通道被挤得水泄不通，各餐饮店均座无虚席，门外排起长龙。

许多人为了暂避烟霾在演唱会前躲进嘉龙威购物广场，商场内人潮汹涌。（邝启聪摄）

未戴口罩的新加坡歌迷Salma（26岁）受访时透露，自己为了演唱会特地精心化了妆，因此选择不戴口罩。她说：“只是一天不戴，不担心会危害健康。”另一名新加坡歌迷黄楷霓（20岁）与表妹则有备而来，双双戴着KF94口罩。她告诉记者，烟霾导致呼吸有些困难，出于“怕死”的心理，决定做好防护。

来自北京的Jadie购买了两晚的门票，此次特地来新逗留四天。她坦言一度担心演出临时被取消，也没想到新加坡的空气污染会如此严重，直呼“好荒唐”，并指“即便在中国也很久没见过这种程度的污染”。谈及不戴口罩的原因，她说主要是觉得太闷太热。

男歌迷Krisna（29岁）专程从印度尼西亚过来看演唱会。他同样没有戴口罩，认为新加坡目前的空气状况与家乡差不多，自己还能应付。

歌迷Krisna（左图）和Salma（右下图）选择不戴口罩，新加坡歌迷黄楷霓（右上图，左起）与表妹则有备而来，双双戴着KF94口罩。（邝启聪、曾慧仪摄）

主办单位AEG Presents Asia于17日中午在社媒再次发文透露，现场将提供口罩和急救服务，并设有多个饮水点，如有需要可随时向工作人员寻求协助。此外，主办方也提醒持票公众，在前往场地前务必查看最新的空气质量信息，若感到不适，要及时就医。

加冷汇于17日下午1时左右在社媒发文指出，随着空气质量改善，加冷汇的户外设施已恢复运作。不过，由于能见度下降，水上活动中心从17日早上11时起暂停运作，直至另行通知，所有其他户外场地和社区设施仍保持开放。

截至傍晚6时，中部地区于傍晚5时录得的24小时PSI达到185点，处于高水平。