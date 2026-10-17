（伦敦讯）英国已故女演员Frankie Hough（弗兰基休斯）在2023年怀胎17周时，惨遭飙车男子撞击身亡，凶手遭加重判刑15年。不料，最近英国政府为纾解监狱人数，推动提早假释，危险驾驶致死竟名列其中，让Hough的未婚夫崩溃痛诉“司法剥夺正义”。

曾出演肥皂剧《圣橡镇少年》（Hollyoaks）的Hough，在2023年开车行经高速公路时，遭到男子Adil Iqbal（阿迪尔伊克巴尔）的车辆高速撞击。对方肇事前，甚至自拍狂飙至时速近200公里（123英里）的证据，随后失控，并以时速约148公里（92英里）猛撞Hough的座车，导致怀有17周身孕的女方当场不幸丧命，终年38岁；车上的儿子与侄子也受到重伤。

这起重大车祸震惊社会，凶手原本被判处12年徒刑，经检方上诉后被加重改判为15年有期徒刑。然而，英国近期为了解决监狱的容纳量危机，通过了提早假释计画，其中排除了性侵与诱拐儿童等严重罪犯，但危险驾驶致死却被列入提早出狱范围。

Calvin Buckley（凯文巴克利，左）对于伴侣Frankie Hough（弗兰基休斯）遭撞死而凶手竟获提早假释的新政策深感失望。（互联网）

英媒报道，Hough的伴侣Calvin Buckley（凯文巴克利）在6月收到通知信时，感到无比震惊与失望。他痛斥：“夺走他人性命，却还能获得减刑，这根本不对，属于我们的正义已被剥夺了。”他表示能理解监狱面临危机，但绝不能以牺牲受害者作为代价。

更讽刺的是，依据新法规，服刑15年的Iqbal，只须服满一半刑期（7年半），即可申请假释，竟比当初一审被判12年时，须服满的三分之二（8年）还要短。Buckley质疑，家人耗费心力争取加重刑责，如今却发现判决毫无意义，“如果政府可以直接减刑，那做出实际判决的意义何在？”他直指交通事故受害者的权益，并未受到如同其他严重犯罪般的同等重视。

Buckley也心碎吐露，他和Hough的生活原本以孩子为中心，正准备携手共筑未来，“她过世时已经怀孕17周了，我们这一切都被剥夺了。”他沉痛指出，自己与家人历经巨大的创伤与压力，至今仍努力抚平伤痛，却要面临肇事者提早获释的噩耗，“任何因危险驾驶造成灾难性重伤或死亡的罪犯，绝对没有理由让他们获得提早释放。”他期盼当局能听见受害者家属的声音。