上周票房：《脚踏实地》跑进十大 “妈咪”下猛药惊悚无敌
新加坡观众“嗜恐”的胃口一向很大，惊悚片开画一定有恐怖片拥趸买票入场。最好的恐怖片观影体验，就是和一班亲朋好友或情人走进电影院，完全投入在沉浸式的惊吓之中，释放肾上腺素达到减压效果。可能万圣节前夜（Halloween）将至，可能烟霾笼罩处处都像恐怖片场景，让《另一个妈咪》一开画就冲上榜首。
被誉为2026年最可怕电影，打出“至少50个恐怖点”（一般恐怖片仅19个惊吓点且一些已出现在预告片中）宣传口号，《另一个妈咪》下重药挑战“hardcore”（硬核）恐怖片粉。由当代恐怖大师温子仁和《后室》（Backrooms）与《爱你致死不渝》（Obsession）主创团队Blumhouse - Atomic Monster携手制作。电影改编自畅销作家Josh Malerman（乔什梅勒曼）2024年的恐怖小说《家里发生的事》（Incidents Around the House），并找来凭《鬼视讯》（Host）和《柜魔》（The Boogeyman）声名大噪的英国导演Rob Savage（罗布萨维奇）操刀。
新加坡导演朱哲宇处女长片《脚踏实地》以前囚犯通过长跑重生的故事为主轴，本地男神陈泂江牺牲形象增肥近20公斤演出，影片开画即跑出第五名，紧追本地动画片《沧海琴声》之后，两部本土片成功爬头星光云集的《奥德赛》《野兽之心》《挖掘者》等大片，值得鼓掌。
自7月30日开映至今足足霸榜10周的《蜘蛛侠：重生日》（Spider-Man: Brand New Day），终于光荣离榜。但相信它的票房会是2026年度前三名，最大票房劲敌是今年底全球超英粉引颈期待的《复仇者联盟5：毁灭之日》（Avengers: Doomsday）。
2026年10月8日至10月11日票房排名
①（新）另一个妈咪（Other Mommy）
②（1）生化危机（Resident Evil）
③（2）复仇者联盟4：终局之战Encore（Avengers: Endgame Encore）
④（4）沧海琴声（The Violinist）
⑤（新）脚踏实地（Pace）
⑥（6）不存在的罪人（Verity）
⑦（8）奥德赛（The Odyssey）
⑧（3）误闯遗忘岛（Forgotten Island）
⑨（5）野兽之心（Heart of the Beast）
⑩（7）挖掘者（Digger）