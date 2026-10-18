新加坡观众“嗜恐”的胃口一向很大，惊悚片开画一定有恐怖片拥趸买票入场。最好的恐怖片观影体验，就是和一班亲朋好友或情人走进电影院，完全投入在沉浸式的惊吓之中，释放肾上腺素达到减压效果。可能万圣节前夜（Halloween）将至，可能烟霾笼罩处处都像恐怖片场景，让《另一个妈咪》一开画就冲上榜首。

被誉为2026年最可怕电影，打出“至少50个恐怖点”（一般恐怖片仅19个惊吓点且一些已出现在预告片中）宣传口号，《另一个妈咪》下重药挑战“hardcore”（硬核）恐怖片粉。由当代恐怖大师温子仁和《后室》（Backrooms）与《爱你致死不渝》（Obsession）主创团队Blumhouse - Atomic Monster携手制作。电影改编自畅销作家Josh Malerman（乔什梅勒曼）2024年的恐怖小说《家里发生的事》（Incidents Around the House），并找来凭《鬼视讯》（Host）和《柜魔》（The Boogeyman）声名大噪的英国导演Rob Savage（罗布萨维奇）操刀。

由温子仁制作，英国年轻导演Rob Savage执导的《另一个妈咪》，打出“至少50个恐怖点”的宣传口号。（联邦影业提供）

新加坡导演朱哲宇处女长片《脚踏实地》以前囚犯通过长跑重生的故事为主轴，本地男神陈泂江牺牲形象增肥近20公斤演出，影片开画即跑出第五名，紧追本地动画片《沧海琴声》之后，两部本土片成功爬头星光云集的《奥德赛》《野兽之心》《挖掘者》等大片，值得鼓掌。

自7月30日开映至今足足霸榜10周的《蜘蛛侠：重生日》（Spider-Man: Brand New Day），终于光荣离榜。但相信它的票房会是2026年度前三名，最大票房劲敌是今年底全球超英粉引颈期待的《复仇者联盟5：毁灭之日》（Avengers: Doomsday）。

2026年10月8日至10月11日票房排名

①（新）另一个妈咪（Other Mommy）

②（1）生化危机（Resident Evil）

③（2）复仇者联盟4：终局之战Encore（Avengers: Endgame Encore）

④（4）沧海琴声（The Violinist）

⑤（新）脚踏实地（Pace）

⑥（6）不存在的罪人（Verity）

⑦（8）奥德赛（The Odyssey）

⑧（3）误闯遗忘岛（Forgotten Island）

⑨（5）野兽之心（Heart of the Beast）

⑩（7）挖掘者（Digger）