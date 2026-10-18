“我今天其实有点担心自己会因为烟霾而看不清你们的脸。但你知道吗？我现在从这里可以看清楚你们每一个人……”狮城烟霾情况反复，韩国天团BigBang成员太阳（Taeyang）在17日的首场演出上感性说道。

BigBang于10月17日和18日在新加坡国家体育场举办20周年巡演“XX: Cosmos”。这是组合继2015年后，时隔11年重返狮城舞台。时过境迁，组合虽历经成员变动，人气却丝毫未见下滑。演出场地从室内体育馆升级至国家体育场，两天的门票均迅速售罄，韩流二代团王者的人气与票房号召力依旧强悍。

谈到粉丝的新老交替，大声（Daesung）在台上请第一次看BigBang演出的VIP（BigBang粉丝专属名称）举手，随后幽默说道：“从生意的角度而言，这是蛮好的消息对吗？我们有很多新的顾客，欢迎来到我们的Cosmos演唱会！”说完，台下传来一片笑声。

近三小时的演出，BigBang演唱了超过30首歌曲。歌单诚意满满，从2008年的“Haru Haru”到最新的“BiiiG”，金曲一首接一首，现场瞬间变成大型KTV，大家随着旋律摇摆合唱。

常听人说BigBang的舞蹈主打“各跳各的”，但亲眼见证后，却完全不觉得突兀。成员们的舞感各不相同，虽是同一个动作，却能跳出不同的韵味。他们在舞台上更重视与现场粉丝及镜头的互动，因此一整场看下来，并不觉得“刀群舞”（指动作整齐划一）是必备，三人反倒展现了组合独特的魅力。

个人舞台“三人三色”

三名成员“三人三色”。G-Dragon（GD，权志龙）是天生的艺术家，张扬与低调这两个看似矛盾的形容词，在他身上却融合得恰到好处。黄色长发、绿色大帽子、黑色波点外套，甚至连擦汗的白色毛巾放在他身上，都能即刻变成最夯的时尚单品；更不用说个人舞台带来的三首歌曲ayon”和“Crooked”，毫不费力地将现场气氛推至沸点。

细腻的歌声、流畅的舞步加上若隐若现的腹肌，太阳的个人舞台向观众展示了这些年来积攒下的深厚功底。“Bad”一开头太阳被舞者扛起来，躺着仰视镜头的画面令人印象深刻；“Ringa Linga”和“Live Fast Die Slow”同样非常吸睛。

我也特别喜欢大声的单独演出。尤其是演唱Trot曲目“Hando-Chogua”和“Look At Me, Gwisun”时，搭配他的招牌笑容和浑厚嗓音，令人嘴角不自觉微微上扬，心情愉悦。

GD吃醋被“抓包”

20周年演出除了帅气，还有温馨的兄弟情。当太阳和大声互赞对方性感时，GD开玩笑抱怨自己被“排除在外”，吃味地说：“我知道我在你们眼中不是性感的类型……但我不在乎！”大声闻言反问他“为何生气？”，太阳则直接“突破盲点”，笑问：“GD，你吃醋了吗？”果然，熟人局的“斗嘴”最对味！

演出尾声，GD感慨地说：“自从几年前我以个人歌手身分回归之后，就一直非常期待这一刻，就如同你们所期待的一样。我一直在想，到底该怎么做才能找到最好的计划，把我们过去最辉煌的日子重新带回来。而现在，就是这个样子。我一直觉得自己表演和组合表演很不一样，和成员们一起演出，让我觉得更快乐、更好玩。有些事不会改变，就像我们和你们。谢谢你们的等待、支持与爱，谢谢。”

场内场外都上演“久别重逢”

莫小玲为出席演唱会精心打扮，从头到脚都充满了“BigBang”元素。（邝启聪摄）

这份久别重逢的喜悦，其实从场外粉丝的身上也能深刻感受得到。记者大约下午4时抵达场馆，原以为现场气氛会被雾霾“笼罩”，但还未进场，就已见到场外的粉丝露出幸福的笑容。他们提早抵达，有的在外和看板打卡合影，有的则在室内的指定区域交换应援物，忙得不可开交，却也既幸福又充实。

采访当天正好过生日的新加坡艺人莫小玲时，除了请她分享“今日穿搭”，记者还目睹了她与许多粉丝现场“相认”、欢快拥抱的画面，还有人“塞”给她偶像的应援物，让人看得心头一暖，不自觉被这份发自内心的快乐打动。追星的意义是什么呢？那一刻，我的内心有了明确的答案。