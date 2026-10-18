（台北讯）台湾演艺圈大姐大白冰冰出道多年演过无数角色，近日迎来演艺生涯破天荒挑战，首度参演三立电视最新大戏《地母娘娘赐蛋善恶报》，化身苗栗“卓兰双凤宫”主神地母娘娘。

原来，白冰冰原本因敬畏神明一度婉拒，之后打麻将竟连输好几天，让她惊觉“神明可能真的在找我”，最终乖乖点头接下角色。

卓兰双凤宫宫主的女儿廖小姐是白冰冰多年闺蜜，得知剧组筹拍地母娘娘故事后，极力游说她演出。白冰冰起初吓得连忙推辞：“不敢、不敢！我从来没演过神明，万一演不好怎么办？而且我也没空啊！”

没想到拒演后，怪事接连发生。白冰冰笑说，那几天只要坐上牌桌就一路输钱，“天天都输，真的输到惨兮兮！”加上闺蜜再三拜托，以及制作人不断游说，让她最后决定“奉旨下凡”。

做足细节不敢马虎

首度扮演神明，白冰冰丝毫不敢马虎，开拍前特别遵循古礼焚香沐浴、净身参拜，踏入大殿上香时更感动得差点落泪。她也仔细研究地母娘娘的手印与法相，从神情、姿态到仪式细节都认真做足功课。

奇妙的是，拍摄时梳化现场突然闯进一只黑狗。向来怕狗的白冰冰还来不及反应，黑狗便直接钻到她脚边，对着脚趾一阵猛舔，让她忍不住笑喊：“这只该不会是神明派来的‘哮天犬’将军吧！”

拍摄当天，白冰冰头戴沉重珠冠、身穿多层锦袍，原本以为会热到全身冒汗，没想到一整天下来竟然一滴汗都没有，反而觉得通体清凉、心境格外平静，让剧组人员啧啧称奇。