（综合讯）崭新的AI技术近年冲击整个娱乐圈，连歌手也开始担心饭碗不保！

据媒体统计，“AI孙燕姿”已经拥有超过1000首翻唱作品，数量远远超出孙燕姿本尊出道23年的作品总和。

面对这种现象，孙燕姿曾感叹说：“我的粉丝们已正式改换门庭，接受我就是一名冷门歌手的事实，而我的AI角色成为了目前的顶流。我想说的是，你跟一个每几分钟就推出一张新专辑的人还有什么好争的。”

Hebe叹‘我怎没AI唱得好听’

暌违六年推出新专辑的台湾歌手田馥甄（Hebe），受访时坦言这次好几首试听的Demo也是由AI演绎：“听起来真的超顺畅，音色还是选择最抓耳、悦耳的，结果我进录音室唱，发现AI都不用换气，音域、声音厚度、转音都超华丽，我就觉得我怎么没有AI唱得好听！”

田馥甄遇上的问题只属冰山一角，中国大陆有影音平台涌现大量“知名歌手”翻唱经典歌的影片，点击轻易破百万，最终发现全由AI生成！像近期华语圈流量与翻唱霸主非“帅哥”大头针及“美女”Yuri莫属！长相如混血儿的“大头针”是大陆音乐平台与实验室今年开始打造的顶流，翻唱歌曲如《泪海》及《你看你看月亮的脸》等横扫各大音乐平台排行榜，尤其“大头针版”《遇见》大受欢迎，直接对原唱的孙燕姿造成二次伤害！

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周杰伦不怕被取代

台湾天王周杰伦与陈奕迅也面对AI翻版，面对“AI来袭”气定神闲，早前周董受访时承认AI确实可以做很多事，但根本无法取代人类的创意与真实情感，所以毋须过分担心音乐人会被取代。

值得留意的是，由于“AI翻版歌手”问题愈趋严重，已故歌手方大同的遗产管理方去年底发表严正声明维权，严禁任何未经授权将其作品、姓名、肖像、声音用于AI训练及创作。

泰勒丝为声音注册

“AI风暴”当然不限中文娱乐圈，像“A-Pop虚拟美女偶像”Yuri则主打国际市场，其英文出道曲“Surreal”在网上爆红，全球播放量突破700万次。

美国天后泰勒丝（Taylor Swift）早前因不忿AI声音侵权，向国家智能财产主管机关申请，把自己的声音注册为商标，以对抗未经授权利用其声音及形象制作的AI生成内容。事实上泰勒丝已非首次遭AI技术侵害，两年前多张AI制作的色情图片在社交媒体广泛流传，其中一则贴文更累积逾4700万次浏览。

另外，曾与木村拓哉女儿光希合作拍剧的日本声优津田健次郎，亦被AI复制声线为一个社交帐号的影片“配音”，该帐号每月从广告获得约50万日元至74万日元（约4046新元至5988新元）收益。