不好笑就露宿街头

可上优酷观看

爱奇艺和腾讯视频这两年把脱口秀综艺搞得红红火火，优酷今年终于不甘落后，也加入凑热闹。10集的《不好笑就露宿街头》对应爱奇艺的《今夜喜友秀》和腾讯视频的《主咖和Ta的朋友们》，由歌手主持人大张伟联合著名脱口秀演员小鹿、周奇墨、翟佳宁担任固定嘉宾，并邀请赵露思、郭碧婷、戚薇、杜海涛和杨迪等担任飞行嘉宾。

节目通过10场演出挖掘新人，它不同于过往的演员比赛性质，而是设置观众满意度机制，达标可解锁福利，未达标则在封闭场地内进行模拟露营，展现喜剧演员的行业生态和生活面貌。

郭碧婷首试脱口秀，女神式温和风格反差效果不错。（视频截图）

有竞争当然比较好看，但去除竞争元素，脱口秀演员拿出所有来表现，仍然有看头。比如包可爱和天一分别通过视频和说唱，展现脱口秀不同的呈现方式，一新耳目。

印象较深的内容，随手拈来就有：演员“大盆”大开职场电话销售经历中的卑微与即兴应对技巧的玩笑；柳三便幽默分享关于胎记的自嘲，以及对晚年花光积蓄购买进口药的调侃；楚歌以地铁工程师身份大谈地铁上种种不可思议的现象；大奇扣紧假名牌与自卑心理；茸茸深入描述孕痛恐惧等。线下演出门票秒杀的二狗，也展示与现场观众的生活化强互动。

吐槽公司“伪福利” 为无名指平反

随着节目一集集展开，一个个新人的名字也打入观众脑海，包括思宇、言一铭等。脱口秀为观众提供了一个释放压力、疗愈情绪的出口，有些段子特别能引人共鸣。

大顺吐槽有些公司为了帮员工“抗压”，推出一些看似人性化实则更压榨的“伪福利”。他举例，有些公司为了缓解员工加班的心理压力，在办公室准备了“发泄沙袋”或“减压冥想室”，但他一针见血地调侃：“直接让我们按时下班才是最大的减压，结果他们不仅不让我们走，还在旁边放个沙袋，意思是让你一边加班一边打沙袋，最后班没加完，人先累得像打完了一场拳击赛。”

另一演员“鸡翅”为看似没什么实际用途的无名指平反。他用细腻幽默的视角解构手指的“态度”，调侃其他手指都有各自的主张，唯独无名指这辈子最卑微、最着急——别的都不盼，就盼着你赶紧结婚戴戒指，这样它才会“有用”，所以建议它不该“无名”，而是该正名为“戒指”。这种将身体细节与催婚和生活哲学相结合的幽默表达，段子之精彩绝妙生动反映出创作者对生活的细致思考。

郭碧婷成有趣“节目风景”

微短剧演员代高政（右）与访问风格冷面犀利的易立竞，在《不好笑就露宿街头》互动。（视频截图）

要说最令全场“惊艳”的演员，非代高政莫属。30岁的他出道多年，近年接演微短剧，作品有《红颜令》《进阶的主母》《春日浓情》《多大点事儿》《一树梨花一轻舟》《唇枪》等。他初次登场即带来紧扣微短剧演员身份的段子，风趣诙谐地演说《“霸总”为什么总喜欢脱上衣》，自嘲老是在剧中“被迫”脱衣，引起哄堂大笑。

艺人嘉宾方面，赵露思只是扮演暖场角色，勇气还不如郭碧婷。后者首试脱口秀，内容和表现都走“女神式”温和风格，反差效果还不错。可以想象郭碧婷上节目，其他嘉宾一定会从各角度拿她的老公向佐借题发挥，她的笑容反应当然也被镜头“紧盯不移”，成为一道有趣的“节目风景”。综艺常客杨迪口才顺溜，喜感丰富，原来他也是首说脱口秀，轻松自在又好笑。

不能不提的嘉宾是易立竞。这名跑过社会、财经、文化新闻的记者，曾任《南方人物周刊》高级主笔，凭借独到的人物观察视角引发关注，后来通过视频访问展现“既温和又犀利”的采访风格，一鸣惊人。2021年后，她更常在综艺亮相。这回，她发挥其标志性审问式的冷面犀利风格，在现场与其他嘉宾互动时，直接让气氛升温，极具压迫感与喜剧反差。