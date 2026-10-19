香港美食匠人

滴水不漏拯救队

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有“美食天堂”之称的香港有多少星级食府、老字号店铺、网红餐馆和隐世小店？TVB电视通过10集美食综艺《香港美食匠人》，探访近30家店铺，呈现名厨秘技、小店坚守与民间高手的独门美食，同时展现当地餐饮从业者的匠人精神。

主持人黎芷珊在访问厨师过程中多次感动落泪，并因试吃增重4公斤。1985年香港小姐冠军谢宁也分享她2008年创立的烘焙曲奇饼（Cookie）品牌的故事。

家居常因防水层老化，水管破裂，窗框或外墙缝隙入水，而发生渗水问题。这个问题虽然普遍，但关于这类问题的节目相当罕见。TVB的10集资讯节目《滴水不漏拯救队》以解决家居渗水问题为主题，内容涵盖渗水检测技术、修缮方法及预防技巧。

节目中，四名主持钱嘉乐、李旻芳、林秀怡和曾锦燊，联同由验楼师、公正行、装修达人、律师组成的专业团队，亲身到遭受渗水问题困扰的家庭调查，并提供法律建议。

空运世一

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四期的《空运世一》是另一个题材罕见的TVB综艺。主持人洪永城、朱敏瀚和刘颖镟随节目追踪韩牛、红酒、生蚝、水蜜桃和鱼子酱等各类货品，从日本、韩国、荷兰、比利时、法国原产地到香港的空运流程。

一行人深入香港国际机场的货运重地，包括鲜活货物处理中心和冷链仓库，展示现代化货运设施如自动化分拣系统和冷链运输设备，揭示空运货站在货物海关、生鲜加工中心及冷链仓库等环节的运作，以轻松有趣的方式解析香港机场多次获评“全球最繁忙货运机场”的核心竞争力。