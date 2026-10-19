井柏然之前才以中国剧《早春晴朗》翻红，最近他时隔三年登上中国时尚杂志《智族GQ》10月封面人物，以双封面开卖，本以为可以拉出一波销售佳绩，但开卖两小时仅售出1300本，总销售额5万人民币（约9600新元），让网民怀疑剧爆、角色爆，但本人未必吃到红利。

在这之后，关于相关销量再无其他报道，估计行情没有好转。网民分析原因，一是角色与封面契合度低，部分剧粉认为封面的视觉风格与他在剧中的角色关联不足，未能成功吸引剧迷买单。二是恋情公开影响CP粉热度：剧播毕不久，井柏然与超模女友刘雯频繁公开同框，出席活动、看演唱会，甚至传出婚讯等，一再放闪，导致部分剧粉和CP粉的热情降温。

那么，明星上杂志封面的销售表现，如何才算优异呢？翻开中国明星上杂志封面销量的最高纪录，起初主要由几位断层顶流男艺人保持，如肖战、王一博、龚俊等，销售额都曾达到千万级人民币的恐怖量级。

梓渝超越王一博、肖战

然而，据了解，中国娱乐圈男星在实体杂志单本销售额的最新格局中，随着流量更新换代，男星前十名的纪录在2025至2026年期间被频繁刷新。综合近年各明星创下的单本最高战绩，杂志单本销售额的十强依序如下：

微短剧男神梓渝排名第一，最高纪录是《时装男士》金九封面（金九封面指时尚杂志每年9月份出版的封面；在时尚界与娱乐圈被视为全年分量最重、含金量最高、资源最顶级的黄金档期），3小时破7000万人民币（近1340万新元）；《风度men’s uno》，24小时5593万人民币（近1070万新元）。凭借爆火剧集，他在三个月内累计杂志销售额达1.96亿人民币（约3700万新元），创造了中国男星乃至全艺人单本实体杂志的历史最高断层纪录。

接下来第二到第九名分别是张凌赫、丁禹兮、王一博、檀健次、易烊千玺、周深、陈楚生、肖战。另外，微短剧新星田栩宁则与周柯宇、邓为等竞争十大最后一席。

时尚奢侈品牌紧盯销量

近两年的杂志销售则呈现出更明显的“剧集热度变现”特征。作为近年爆红的顶流，王鹤棣和于适登上《时尚芭莎》或《睿士ELLEMEN》等大刊别册时，粉丝通常能在五分钟内秒杀3万到5万册，总销售额稳破1500万人民币（约287万新元）关口，属于行业内的“优秀特等生”。

此外，邓为、檀健次和张晚意这些凭借爆款古装剧走红的演员，其杂志特刊销量基本盘都在2万至4万册之间，能够轻松为杂志社带来上百万人民币的营收。

虽然杂志销量对演员的演技没有加成，但对时尚奢侈品牌来说，这是最直接的测试——如果一个明星连不到50人民币（约10新元）的杂志都带不动，品牌方在考察其代言数万人民币的包包或珠宝时就会非常谨慎；反之，如果杂志秒空，粉丝氪金力惊人，品牌就会更有信心给予其“品牌代言人”或“大使”的名分。