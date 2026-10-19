35岁中国顶流男星肖战在迎来出道10周年之际，于10月13日（上周二）宣布举办首场个人巡回演唱会“出口·我们”。首站将于10月23日及25日在南京开唱，11月6日及8日转战上海演出，门票售价介于390至1960人民币（约70至375新元）。消息一出，即掀起全网热烈讨论。

作为内娱顶流，肖战首次巡演未开先火，刷新多项行业纪录。在大麦售票平台上，“想看”人数12小时内已破200万，创下平台历史最快纪录；在开卖前，仅南京站“想看”人数更是突破了500万，南京与上海两站累计超过560万，创下中国演唱会“想看”人数的最高纪录。“肖战演唱会官宣”、“演唱会曲目20首”、“一个人只能抢一场的票”等相关话题接连登上微博热搜，从演出规模、曲目安排到购票规则，无一不成为舆论关注的焦点。

南京站定于梦之蓝青奥体育公园体育馆举行，两场门票约2万2000张，已于上周四（10月15日）公开发售，所有门票不到一分钟售罄；面对超过500万人的“抢票大军”，实际“中签率”不足0.5%，难怪被网民戏称抢票为“地狱级”难度。而11月份的上海站将在梅赛德斯-奔驰文化中心举行，单场最多可容纳1万8000人，截至发稿前尚未公布开卖时间。

伴随抢票狂热，天价“黄牛票”与高额“代抢”乱象也随之浮现。网上有黄牛喊出3500至5000人民币（约670至960新元）的高额“代抢”费，甚至传出第一排门票叫价25万人民币（约4万7800新元）的天价。不过，业内人士指出，此类天价大多为黄牛制造的“恐慌营销”，实际成交行情尚待查证。针对票务乱象，肖战工作室发布声明，提醒歌迷务必通过正规、合法渠道购票，以免蒙受财产损失。

事实上，为了杜绝炒票与转售，主办方在购票与入场规则上设定了极严的限制：每个账号限购两张门票，且同一个身份证在同一站的多场演出中，仅能购买其中一场演出的门票，不过跨城市场次不受此限。同时，门票一律不可转赠或转售。

此外，演出现场将严格执行“强实名”核验制度，入场时须要比对身份证原件、电子票信息与人脸识别，三项信息必须完全一致方可入场。

肖战首次个人巡演未开先火，刷新多项行业纪录。在开卖前，仅南京站“想看”人数突破了500万。（取自艺人微博、互联网）

行业首例：主动放弃15%内部票源

据悉，肖战团队在与售票平台签约时，主动放弃了艺人方按行业惯例可保留的15%内部票源，要求将所有门票100%投入公开售票池。此举在业内堪称首例，旨在从源头上遏制黄牛炒票，把更多的购票机会留给歌迷。

所谓“内部票”，指的是不公开销售的门票。这类门票通常会被主办方、艺人团队、赞助商或场馆预先截留，涵盖工作证件票、赞助商赠票、人情关系票，甚至部分私下流向黄牛渠道的“批发票”。

一般歌手很难做到彻底取消内部票，因为一张门票早就不只是“入场券”，更是各方用来换钱、拉赞助、还人情的“筹码”。

而这背后，藏着一般人鲜为人知的“行业规矩”：

第一，主办方想稳赚不赔。举办演唱会成本极高，为了防止亏本，不少主办方会私下把一部分好座位加价“打包”卖给大黄牛或代理商。

第二，赞助商要用票做公关。大型演唱总会有赞助商，而赞助商掏钱的前提，通常就是合同里明确规定必须给他们预留几十甚至上百张贵宾门票，用来送客户、拉拢关系。

正因为牵扯到多方切身利益，肖战团队这次取消15%的内部票，等同于主动放弃了稳赚不赔的利益，不仅须要顶着巨大的商业压力去谈判，更是用实际行动向黄牛“宣战”。

粉丝双重焦虑：抢票难订房贵

除了票价引发热议，演唱会在带动当地消费的同时，也引发了酒店房价暴涨的争议。

据悉，南京附近的酒店房价在演出期间翻涨。南京场馆附近的快捷酒店，平日一晚仅需179人民币（约34新元），但在演唱会期间价格飙升至2193人民币（约420新元），涨幅超过12倍；部分高端套房甚至高达一晚9888人民币（约1900新元）。

南京场开卖后，场馆附近出现少量退房情况。酒店前台表示，主要是没抢到票的歌迷在退订，但酒店房价并没有下降，一晚依然要2000多人民币（约380新元）。