（综合讯）小说改编陆剧向来考验剧组眼光，只要演员气质与原著稍有出入，往往在开播前就掀起原著党的反弹声浪。近期由井柏然、孙千主演的职场爱情剧《早春晴朗》上线后火速攻占流媒体平台排行榜前列。

尽管最初选角曝光时，原著中带“渣”的男主角与“丰盈娇憨小白”的设定，让不少书粉质疑与两位主演形象不符，所幸剧版在人设与剧情上进行调整，加上精致到位的拍摄质感，成功逆转口碑。

改编剧要同时收服书迷与剧迷并不容易，陆剧圈中仍有少数作品凭借高度贴合的演员气质成为公认经典。

网评“神级选角”10大排名这里一次看：

曾舜晞（右）和肖宇梁在《终极笔记》里对戏。（互联网）

Top 10：曾舜晞、肖宇梁《终极笔记》

在众多《盗墓笔记》系列翻拍作中，《终极笔记》被书粉公认为还原度最高、难得给出“零负评”的代表版本。曾舜晞演绎出吴邪初期的纯粹与坚毅，肖宇梁则完美重现了张起灵强大而神秘的气场，精准抓住了核心角色的神韵与彼此间的无言默契，堪称冒险题材影视化的标杆之作。

王家卫执导的陆剧《繁花》，视觉美不胜收。（互联网）

Top 9：胡歌、马伊琍《繁花》

由名导王家卫执导的时代传奇大作，汇聚了胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾等顶级实力阵容。胡歌精湛诠释了“阿宝”在商海浮沉中的时代魅力与潇洒，剧中每位女性角色亦在镜头下散发出无可取代的生命力与风采，全员贴脸的顶级配置造就了口碑与热度兼备的现象级大作。

杨紫（左）和李现主演《亲爱的，热爱的》。（互联网）

Top 8：杨紫、李现《亲爱的，热爱的》

改编自墨宝非宝的小说，该剧能成为当年的爆款剧王，关键在于男女主角的绝妙搭配。杨紫将软萌活泼的佟年诠释得讨喜自然，李现则将外冷内热、闷骚深情的韩商言演绎得生动鲜活，两人充满喜感又高甜的化学反应，彻底弥补了原著日常剧情的平淡感。

任嘉伦（左）、谭松韵《锦衣之下》。（互联网）

Top 7：任嘉伦、谭松韵《锦衣之下》

被网友公认为“靠演员拯救整部戏”的代表作品。即便该剧在探案情节与特效处理上稍显粗糙，任嘉伦却将锦衣卫陆绎的霸气傲娇、挑逗与柔情转换自如，加上谭松韵自然不做作的灵动演技，两人火花四射的互动让整部剧跃升为高口碑热门作。

胡一天（右）、沈月《致我们单纯的小美好》。（互联网）

Top 6：胡一天、沈月《致我们单纯的小美好》

改编自赵乾乾小说的校园青春剧。虽然主线仅围绕青梅竹马的校园日常与暗恋心事，但胡一天的高冷学霸气场，搭配沈月娇小活泼的灵动气质，碰撞出极具感染力的“最萌身高差”与恋爱氛围，至今依然是许多观众反复重刷的甜剧清单首选。

肖战（右）、王一博《陈情令》。（互联网）

Top 5：肖战、王一博《陈情令》

改编自超人气耽美小说，肖战与王一博精准捕捉到角色的精髓——魏无羡的明朗肆意与蓝忘机的清冷克制。两人在剧中若即若离、克制而深沉的互动，将原著的情感升华至极致唯美的境界，绝美的古装扮相更是让该剧播毕多年仍有无数剧迷难以出坑。

高以翔（右）、焦俊艳《遇见王沥川》。（互联网）

Top 4：高以翔、焦俊艳《遇见王沥川》

改编自施定柔小说《沥川往事》。该剧当年惨遭积压多年才播出，画面质感略显朴实，却凭借无可替代的演员灵魂封神。焦俊艳演活了谢小秋的朴实与执着，而高以翔更是将温润如玉、绅士优雅的王沥川诠释得宛如本人降临，连原著作者都多次盛赞其完美契合度，成为剧迷心中难以超越的白月光。

陈飞宇（左）、张婧仪《点燃我，温暖你》（互联网）

Top 3：陈飞宇、张婧仪《点燃我，温暖你》

改编自 Twentine 的小说《打火机与公主裙》。故事聚焦于酷拽的天才程序员与外柔内刚的学霸少女。陈飞宇一头标志性金发，演活了李峋骨子里的放荡不羁与狂傲；张婧仪则以自带的文艺倔强感，完美诠释陪伴他走过人生低谷、始终不离不弃的朱韵。两人极致拉扯的化学反应与唯美光影，成功重现了原著小说的情感深度。

陈星旭（右）、彭小苒《东宫》。（互联网）

Top 2：陈星旭、彭小苒《东宫》

改编自作家匪我思存的同名虐恋小说。《东宫》最初公开阵容时，曾因两位主演知名度不高而备受质疑。然而开播后，彭小苒一袭红衣的异域扮相惊艳全网，陈星旭更将男主角深情却狠戾的复杂层次拿捏得淋漓尽致，高度还原原著的悲怆氛围，成为少数广受书粉认可的虐心古装神作。

杨洋（右）、迪丽热巴《你是我的荣耀》。（互联网）

Top 1：杨洋、迪丽热巴《你是我的荣耀》

被剧迷封为“投胎式选角”的现象级甜宠剧。相较于许多依赖复杂副线或激烈冲突推动的爱情剧，《你是我的荣耀》的感情线显得纯粹而平实。正因杨洋与迪丽热巴宛如直接从小说走出来的精致外型与契合气质，硬是将一段平凡的恋曲演绎成让人无法抗拒的爆款。

看过的网友都表示，“太好看了，很喜欢这种这么纯粹动人的爱情，没有男女配角，为什么不拍长一点呢？“、“这部真的超级好看，会过段时间再回去重刷的那种”、“后劲很强”、“过了那么多年，依旧是我心中陆剧第一名”、“这部真的超推超好看”、“超级甜，两个顶流颜值也顶的尬戏，真的太爽……”