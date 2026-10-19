（台北讯）女星丁小芹过去因涉入贩售仿冒名牌包案件，2020年10月以诈欺罪遭判刑入狱，入狱服刑约一年四个月后，2022年4月获准假释出狱。丁小芹淡出演艺圈已多年，近期被发现已悄悄重回时尚零售领域，经营起直播带货与网络选品生意，低调重启创业人生。

她个人社群平台已停摆多年，上一次在镜头前大方展露正脸更是要追溯到七年前。没想到，18日她竟无预警在社群平台上更新近况，不仅大方秀出正面照，更感性对老友们告白。

逆龄神颜曝光 皮肤白皙

在这张罕见曝光的近照中，丁小芹展示一头长发整齐全后梳发型，大方露出精致的五官轮廓。她脸上配戴着知性风格的半眉框眼镜，身上并无过多华丽妆饰，却反而衬托出白皙透亮的肌肤。

丁小芹先前因卖假包包而背叛入狱。（互联网）

久未面对镜头的她，状态依旧维持得相当好，岁月似乎并未在她脸上留下太多痕迹。这次难得“营业”，主要是为了宣传包包。她还亲自担任模特儿捧着包款拍照。

英文留言疑感谢好友不离不弃

除此，丁小芹在贴文中所附上的英文文案，写道：“True friendship resists time, distance, and silence. Growing apart doesn’t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled.”（真正的友谊能抵挡时间、距离与沉默。即使渐行渐远，也无法改变我们曾并肩成长的事实；我们的根将永远紧紧相连。）

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这段感性的文字，似乎在对多年来对她不离不弃的挚友们表达由衷的感谢。如今的丁小芹卸下昔日明星光环，在电商界默默耕耘，用全新的姿态活出新篇章。