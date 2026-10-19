本土天王李国煌上周末（16日及17日）在滨海湾金沙剧场举行两场脱口秀《老马也有春天2.0》，吸引约4000名观众。他在130分钟的演出中，分享超过30年的演艺生涯，从入行辛酸、电影成就到婚姻趣事，笑声不断，也道出他一路走来的不易。

从月薪不到700元 熬出580万元票房

李国煌回忆，小学三年级参加讲故事比赛时，便爱上舞台掌声。出社会后，他月薪不到700元，偶然看到梁志强开办演员训练班的广告，毅然花375元报名。加入《搞笑行动》后，他更辞去全职工作，每场演出仅赚25元，月收入约100元，幸好当时有家人支持，以及程旭辉（辉哥）一路相伴。

李国煌因在《搞笑行动》中扮演“垃圾桶”而走红，还将黎沸挥的《等你等到我心痛》改词。他笑称，这让歌曲多卖5000张唱片，但至今没被请吃饭。

李国煌也透露，电影《钱不够用》是梁志强在槟城酒店泳池边突发奇想的作品。电影起初找不到发行商，宣传海报只能用A4纸，后来戏院从八家增至80家，票房达580万元。然而，他领取分红时仅获2000元，令全场爆笑。

电影票房亮眼固然值得庆贺，但李国煌这些年也不断精进演技，2020年凭《男儿王》入围金马奖最佳男主角，2024年终以《乐园》获得胡志明市国际电影节影帝。

李国煌上周末的两场脱口秀《老马也有春天2.0》，吸引约4000名观众。（滨海湾金沙提供）

追求校花苦学日文歌

演出中，李国煌还自曝为追求校花苦学日文歌曲，甚至取了“根本英俊”和“西北笃郎”等日本名字。他模仿梁志强与程旭辉，尤其重现梁志强裤子“要掉不掉”的经典模样，笑翻全场。

谈及婚姻，他也分享夫妻吵架的“保命口诀”：“吵完架后，赶快回房间，然后念‘老婆是自己选的’10次，保证婚姻有救。”他还以英语解释，逗乐观众。

勉励大家勇敢追梦

入行30多年，李国煌勉励大家勇敢追梦，别让梦想停留在想象中。

节目尾声，他预告明年1月将再登金沙开脱口秀，届时演出将以福建话为主，穿插中英语，最后他演唱原创歌曲《人生》，为演出画下句点。