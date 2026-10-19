（东京讯）有网民18日在Threads发文，惊喜表示：“我是什么超幸运的体质吗？遇到了日本男神木村拓哉，由于太幸运了，我要发一篇文纪念！”这名粉丝网民表示，自己原本只发在限动，没想到引发其他网民一阵热议，大家有好多问题，所以一起回答：1）对的，前面那个女生是工藤静香！（木村的明星太太）；2）木村本人就跟电视一模一样（非常帅）。

有网民问该粉丝“怎么发现是他的？”粉丝说，当天跟朋友搭计程车要到代官山茑屋书店，快抵达时，朋友看到路边有人在遛一只巨型贵宾犬，朋友说很可爱，叫他快点看，但此时对方已经走进一条巷子，这名粉丝只看到对方背影。

木村拓哉（左图）很爱狗，太太工藤静香（右图左）和女儿木村光希也经常在社媒晒狗。（取自艺人IG）

那一瞬间，粉丝感到这画面好熟悉，“突然想起，曾在网上见过木村遛狗时被拍的背影，就跟我刚刚看见的画面很像，不知哪来的第六感，觉得很可能是”，于是马上上网查“木村遛狗”，才几乎确定了就是男神无误。

粉丝接着说，刚好他们的车也是在那个巷口下车，决定就跟着这条遛狗路线往前走，只是，木村夫妇也已经消失在这条路上了，“我们走了一阵子都没见着人影，正当想说放弃时，木村突然从我眼前的一间店里走出来，真是OMG！心脏暴击，就这样正面清清楚楚地看到了他。”

该粉丝惊喜说：“真的好幸运！木村拓哉欸！是木村拓哉欸呜呜呜，我甚至想不出在他之后，像他当年这样震动整个亚洲的人还有谁？”