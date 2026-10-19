中国人气男星蔡徐坤上星期六（10月17日）从上海飞抵新加坡，为下周末的巡演提前做准备。当日，大批“IKUN”（粉丝昵称）到樟宜机场接机，现场人潮聚集。有人举起应援横幅，有人拿着礼物守候，也有人早早准备好手机，等着记录他现身的一刻。

蔡徐坤当天戴着口罩和墨镜，身穿印花T恤，外搭其巡演“THE DEADMAN”连帽卫衣，腰间系着格纹衬衫，搭配拼接牛仔裤和运动鞋，头上还系着黑色头巾现身。他在工作人员陪同下往前走，沿途点头、挥手回应粉丝。面对大家积极递来的信件和应援礼物，他无视随行工作人员及保安的阻扰伸手接过，让粉丝感到无比暖心。

粉丝们各自拿着应援物接机。（取自网络）

蔡徐坤全球粉丝后援会稍后也在微博发布视频，发文称“KUN”气球再次来到狮城。视频可见，黄色“KUN”气球格外醒目，粉丝在机场围栏后，举起印有蔡徐坤名字和巡演主题的横幅，沿着通道一字排开，更有人高举应援牌，现场不时传来欢呼声。

蔡徐坤收下粉丝信件。（取自网络）

为了这趟接机，粉丝花了不少心思，有人特地制作胡姬花花环，希望送给蔡徐坤，最后却没能递到他手上，留下小小遗憾。还有不少粉丝事后在社媒激动说道“看到你就好想哭”，也有粉丝称他“超级温柔、超级贴心”，因为知道大家等了很久，他特意在离开机场时放慢脚步。

为演唱会预热 商场亮屏

配合这次在新加坡的演唱会，蔡徐坤全球粉丝后援会也安排了应援大屏，从10月18日至25日在313@Somerset亮屏，为蔡徐坤来新送上祝福兼为本周演唱会预热。

蔡徐坤粉丝在乌节路大屏进行应援活动。（取自网络）

抵新前后，蔡徐坤也在其社媒平台分享自拍和视频，还询问粉丝逛Coldy（其专属潮流IP／形象）快闪店的体验，并邀请大家晒图，和粉丝保持互动。他此前透露，抵达新加坡后将投入排舞及乐队协作，并预告演出会带来新惊喜。