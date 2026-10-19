新加坡导演梁志强和太太一行人到日本旅游，结果遇血光之灾，左手中指遭剃须刀割伤，血流不止，结果他得到当地医院急诊部挂诊就医。所幸最后无大碍，算是虚惊一场。

梁导10月19日早上在IG上传一支视频，视频中他左手高举，说道：“今早发生了一点意外，我现在在日本的医院……小小的伤口，我流了三个钟头的血，看了医生。医生的治疗方法，你真的很难想象，他帮我包了胶布，叫我（用手指）按着伤口，说按五分钟血就会停。刚开始真的很吓人，到处都是血……现在比较好一点了。手一直这样举着，很酸咧。”梁导透露，医生还特地视查，确保他姿势无误才能有效止血。

20分钟诊费30元

视频中所见，梁导目前人应该在日本九州大分县别府市，而他挂诊的医院是当地的黑木纪念医院。

梁导透露日本医生教他两招，“一按一抬”成功止血。（截图自梁志强IG视频）

目前人还在日本的梁导，以语音和短信接受《联合早报》访问时说：“我没有入院，只是他们当地的诊所无法处理，要排很长的队，但血一直流不停。在没办法之下，只好去当地的医院急诊部。他们看到我血流不止的情况，赶紧叫医生来看。医生就贴了块胶布，手按着然后举高，只能这样。”

梁导透露，一伙人在医院待了20分钟左右便离开，诊费约3740日元（约30新元）。记者祝梁导早点复原，他说：“如果说有血光之灾，这个应该算是逃过一劫了啊，谢谢你的祝福。”

出行前，梁导正在赶拍以新加坡民防部队为题材的2027年贺岁片《英雄无名》。

伤口愈合所需的时间，取决于伤口本身和患者自身的因素，应及时到诊所或医院检查。