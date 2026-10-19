新加坡旅游局（STB）与韩国天团防弹少年团（BTS）所属经纪公司HYBE携手合作，于2026年12月1日至31日推出全城大型粉丝体验活动 “BTS The City Arirang Singapore”。

新加坡是2026年东南亚首个也是唯一举办这个体验活动的城市，同时也是该全球巡回体验在2026年的收官站（此前曾于首尔、拉斯维加斯、釜山、伦敦及纽约举办）。

另外，“BTS The City Arirang Singapore”更是新加坡旅游局（STB）迄今为止，针对单一音乐人或团体开展，规模最大的全岛性推广项目。

活动将配合BTS于12月17日、19日、20日及22日在新加坡国家体育场举行的四场售罄演唱会，打造长达一个月的全城同欢体验。

Arirang全红灯光秀（Arirang Red Light-up）

时间：12月8日至22日

亮点：滨海湾及新加坡河沿岸的知名地标，将于夜间点亮代表新专辑的“Arirang 红”灯光。覆盖地点包括滨海湾花园、新加坡摩天观景轮、富丽敦酒店、螺旋桥、美年卡尔顿酒店及加文纳桥等多座桥梁。

BTS七子即将来新开唱。（取自BTS官方IG）

樟宜机场、圣淘沙、博物馆处处可见BTS

另外，星耀樟宜（Jewel Changi Airport）：雨漩涡（Rain Vortex）将上演BTS音乐主题灯光音响秀；圣淘沙岛则将举办配合BTS音乐的电音狂欢（Rave）、无人机秀、主题跑步活动及沉浸式装置表演。

圣淘沙名胜世界内的新加坡环球影城（Universal Studios Singapapore）将呈献配搭BTS音乐编排的主题烟花秀。

新加坡国家美术馆（National Gallery Singapore）还会特别设立艺术小径（Art Trail），将BTS音乐与“Pop After Pop: Art Around Us”展品相结合。

新加坡国家博物馆（National Museum of Singapore）则打造专属主题灯光与声音艺术装置。

生态景点一起迎接BTS

除了室内，室外生态景点一样笼罩在BTS欢庆氛围下，万态野生动物世界（Mandai Wildlife Reserve）的沉浸式多媒体景点“Exploria” 也迎来BTS地标主题色彩。

嘉冷区（The Kallang）会设立跨域互动体验展区。Zouk俱乐部将呈献专属音乐与派对节目。

更多详情，可上新加坡旅游局官网 www.stb.gov.sg