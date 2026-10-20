嫁金钗

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田曦薇在《嫁金钗》中一人分饰两角，展现恶女与宅斗大女主的强大气场。

这部由田曦薇和闫桉领衔主演的古装爱情剧，改编自笑佳人的同名小说。30集《嫁》故事讲述阿丑（田曦薇饰）本是市井中每日倒夜香，备受践踏的底层少女，只因长相酷似承安伯府的千金魏娆，被逼代嫁，成了国公府世子陆濯（闫桉饰）的冲喜新娘。

阿丑野心勃勃，一心想借此机会逆袭上位，可是原本濒死的新婚丈夫竟奇迹般苏醒。一方面，魏娆恨阿丑鸠占鹊巢，急欲将她除之而后快；另一方面，因原本的魏娆性格阴狠，陆濯只当眼前的妻子是蛇蝎妇人，对她百般防范与提防。

国公府明面上和气，实则暗潮汹涌。阿丑凭借过人的智谋与手腕，不仅逐步化解了陆濯的偏见与敌意，赢得丈夫的深情偏爱，还查明自己的身世之谜。

此处通往繁星

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郭麒麟在《此处通往繁星》中饰演的王灿见证了一场场人生告别后，最终选择成为一名守护逝者尊严的入殓师。（取自剧集微博）

10集《此处通往繁星》把视角对准殡葬从业群体，用烟火气和幽默消解死亡的冰冷与沉重。

郭麒麟饰演的王灿，原本在一家名为“繁星”的酒吧工作。突如其来的朋友变故，让他下定决心重回清凉山殡仪馆装殓班。他找回发小陈和煦（张雪迎饰）、宋天爽（尹文萱饰）和毛尔哲（郑伟饰），几人共同成为了生死摆渡人。

从起初的迷茫过渡，到在一次次人生终点站的送别中体会生命的分量，王灿最终选择扎根清凉山，蜕变成为一名守护逝者尊严的入殓师。