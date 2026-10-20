《银色嘉年华2026》每集只有30分钟，感觉一眨眼就结束了。每次看完后，老人家都觉得意犹未尽。希望能把节目延长到一小时，让我们看得尽兴。——观众（XXX861）

听朋友说本地剧《神之手》在台湾几个平台播出后登上第一名，可是我们却喜欢看台剧、港剧、韩剧。真的是外面的月亮比较圆？别人看我们的，我们看他们的？——观众（XXX216）

本地导演曹峻铭两部短片入围亚洲电视大奖。要拍一部短片也不容易，当中涉及演员、剧本、摄影团队、音乐、剪辑、资金等等。曹导演，加油，电影这条路在新加坡不易走，但拍短片也许是一个选择。——ccktalk（早报娱乐IG留言）

Tom Cruise（汤姆克鲁斯）新片《挖掘者》（Digger）票房受挫。大家是要看他英俊的脸孔和冒险的演出。《捍卫战士》（Top Gun）和《不可能的任务》（Mission Impossible）系列影片就吸引许多人观看。——Gabby M Teo（早报娱乐脸书留言）

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