新加坡电影《女兵外传》主角陈思帆（前名陈芷尤）的女儿未满32周早产出世，但随着宝宝茁壮成长，已从新生儿加护病房（NICU）转到特需护理病房。

陈思帆接受《联合早报》访问报喜：“我在女儿出生近三周后，终于能抱起她，并给她袋鼠式护理。那一刻的感觉真的难以言喻，她小小的身体贴着我的时候，才觉得真实。”

陈思帆9月中旬在社媒公开第二胎还不足月就紧急剖腹生下女儿。她告诉早报，宝宝目前状况良好，自己的身心和情绪也逐渐恢复。“我们等着她体重达标并符合各项发育标准，才能接她回家。看到她一天天变得更强壮，我无比欣慰。”

宝宝早产的过程发生得太突然，陈思帆经历人生最恐惧的一刻。她接受定期产检时发现胎儿的成长未达预期，在妇产科医生的建议下转往医院接受进一步检查，结果因血压偏高留医观察一晚，不料羊水当晚就破了。最理想的情况是胎儿能再长大一点，直到34周才分娩，但两天后，医生发现胎动减少，必须进行紧急剖腹生产。

不知自己原来如此坚强

陈思帆说：“我本来以为还有两个月才生产，下一秒却只能抓住一个希望，祈求宝宝平安无事。这绝对是我人生中最害怕，也是情感最深刻的经历。庆幸我当时在医院，因为实在无法想象如果羊水破的时候我人在家里，又或者没有医生密切监测胎儿的情况，会发生什么事。光是这一点就让我无比感激。”

宝宝出生约一个月后，体重和喝奶量增加，能自己呼吸，可以离开NICU，这些小小里程碑在陈思帆眼里都是了不起的成就。她说老公在这段日子是她的最大支柱之一，好友也不时慰问与鼓励她，但她想要拍一拍自己的肩膀，因为她不知道自己原来这么坚强和冷静。

这次的经历让她体悟到，沉溺于悲伤或纠结已发生的事，无法改变现状。“这当然是知易行难。产后心情低落是非常真实的体验，坦白说，我在产后首一两周的心情简直像坐过山车，起伏剧烈。有时不知所措、无助且充满愧疚，尤其是为早产宝宝哺乳，以及跟我的大儿子长时间分开的时候。”

每当这些情绪涌上心头时，她提醒自己要呼吸、冷静，并把注意力放在接下来能做的事。她自嘲“天真和delulu（异想天开）”，但保持积极正面的心态并坚信未来的幸福日子，是她克服煎熬的方法。“我常提醒自己，快乐健康的妈妈和健康的宝宝一样重要。我必须先照顾好自己，才能更好地照顾孩子。”

陈思帆继2022年的《女兵外传》后暂无新作。（档案照）

拍戏经验有助育儿

陈思帆拍完《女兵外传》后结婚生子，自己经营美妆品牌，戏剧方面暂无新作。她笑说，现在大家与她交谈的话题总离不开孩子，外界似乎想当然地以为她已不再演戏，或已淡出演艺圈，但其实并非如此。

“成为母亲是我引以为傲的事，但这并不意味着我生命中的其他部分就此消失。我依然是Apple，是一名演员，一个创业者，也是一个拥有梦想的女性。”

陈思帆认为，拍戏的经验有助她成为一个更善于表达和有趣的妈妈。“我经常和儿子一起玩角色扮演，有时我很夸张，他好像学到了我的表演技巧，哈哈！不论是角色扮演、编故事或通过夸张表情逗他，我觉得表演经验都派上用场了。”

她笑说，当演员和当妈妈的不同之处是，拍戏累了可以喊“Cut”（停），但是妈妈不能。两者的共同点则在于不断促使她成长、适应，并发掘自己的不同面貌。

陈思帆结婚生子后暂时卸下演员身份，但没有退出演艺圈的想法。（受访者提供）

一定会再演戏

陈思帆因为怀上第二胎而在2026年错失了两个演戏机会，她虽然感到可惜，但也顺其自然，随遇而安。

她期待未来有更多机会，直呼：“我很想念演戏！想念片场的氛围、兴奋感、不同角色、戏服，甚至漫长的拍摄！我喜欢能够走进角色的世界，体验截然不同的人生，也想念和剧组交流和切磋，并自我挑战。”

她说拍戏过程让人身心疲惫，却也是少数让她乐在其中的压力，看到成品的满足感，总能感觉所有的辛苦付出都值得。“我一定会回归演戏的！我从未真正考虑过要离开演艺圈。”

刚做完月子的她期待时机成熟时复出演戏，并说：“希望人们不要仅凭我为人母的身份，来界定我所能扮演的角色。”