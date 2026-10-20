（香港讯）60岁的一代性感女神叶子楣年轻时曾与伍咏薇的已故首任丈夫翁江培有一段情，但伍咏薇毫不知情，当面问叶子楣：“你抢我东西？”叶子楣连忙澄清，自己比伍咏薇更早认识翁江培，但并没有与他发生过关系。

叶子楣近日上伍咏薇和李凯贤（Brian）主持的《九运会客室2》时披露这个秘密。她也公开翁江培当年的追求攻势：“他那个时候驾劳斯莱斯（车）来接我。他很浪漫，喜欢带我去歌厅，一听到慢歌就牵我去跳舞，是他教我怎么舌吻的，他喜欢在跳舞时吻我。我没有说骗话！”

正宫伍咏薇闻言戏说很多人坐过那辆劳斯莱斯帮她暖座，并不甘示弱呛话：“你去过的那些地方，我都去过，ok？”

伍咏薇也有感而发说：“人生就是这么奇妙，大家坐在一起分享拍拖对象，原来是我嫁过的男人。”

叶子楣则自嘲，当年最终没和翁江培在一起是因为自己喜欢“穷鬼”。她后来在1992年与医生男友吕锡照拍拖后淡出娱乐圈。两人爱情长跑26年，男方不幸于2018年猝死。她说，男友去世后，对方的家人仍关心她，自己近年复出也获他们支持。

伍咏薇（左）21岁那年嫁给年长31岁的翁江培。（互联网）

伍咏薇则感叹，当年翁江培离世，他的家人向她讨回亡夫给她的东西，甚至连一支笔也要她交出来。

现年57岁的伍咏薇在20岁那年邂逅比自己年长31岁的会计师事务所高级合伙人翁江培。她曾说，在亦师亦友的翁江培身上找到了父爱的慰藉。两人在1990年结婚，当时伍咏薇年仅21岁。

不料造化弄人，两人新婚短短13天，翁江培陪伍咏薇到深圳登台期间，突然心脏病发猝死，伍咏薇大受打击。翁江培离世后，外界曾盛传伍咏薇全数继承亡夫高达1.7亿港元（约2800万新元）的遗产，令她饱受夫家阻挠及外界非议。她经过长达十多年的遗产官司纠纷后，分得约900万港元（约150万新元）的法定遗产。