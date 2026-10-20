法国多地发生示威，旅居巴黎的欧菁仙发文报平安，陈一心则因回狮城而避开了这场骚乱。

因不满生活费高涨、公共服务退化，法国过去的周末爆发全国范围的示威活动，局势失控升级为该国数十年来最严重的骚乱之一。数百人受伤，被捕人数升至至少2000人，造成的经济损失难以估量。

旅居巴黎9年的欧菁仙于法国当地时间10月19日下午，在社媒脸书发长文报平安，写下自己复杂的心情。

她透露过去三天，手机被关心她的亲友传来的信息给淹没，“谢谢大家。我平安无事，而且幸运的是，我身处远离骚乱影响的地区。”

她直言自己并不是政治评论员，也自诩不能完全理解那些促使数十万人走上街头的怨愤的复杂性。“我并非在法国长大，也从未经历过法国的公立教育体系，因此无法切身体会那些对社会体制感到失望的法国学生、教师及家庭所承受的挫败感。在巴黎生活的九年让我学到了很多东西。但这九年并不让我有资格对整个国家妄加评判。”

她分享，自己不愿让那些最骇人的画面，或是伴随而来的相互矛盾的报道和叙述，代替自己思考。“画面或许能捕捉到一个瞬间，但它们很少能捕捉到全部的真相。我告诫自己，不要将情感的深度误认为是对事物的深刻理解。”

在欧菁仙看来，法国有着引以为豪的异议传统。抗议、罢工以及挑战权威的权利，是其民主制度的基石。她说：“我尊重这一点，即便我并不总是认同他们采取的方式。但我难以将‘追求更美好的社会’与‘破坏人们正试图改善的社会’，这两者相调和。”

她举例道：“店铺被洗劫一空的小企业主，并非资本主义的抽象象征。冒着生命危险的消防员，也并非政府政策的化身。公共财产并不属于人们抗议的那些政客，而是属于所有人。而破坏行为的代价，最终将由普通民众承担，包括那些本就入不敷出的人。这就是我无法忽视的矛盾。”

她认为，必须将那些为正当诉求而和平游行的人，以及那些利用公众愤怒实施暴力的人区分开来。“将两者混为一谈，对前者不公；为后者开脱，对其他人也不公。理解愤怒并不意味着我们必须为暴力行为开脱。”

欧菁仙也从新加坡人的角度出发，分享自己对法国社会及民主制度的观察。“作为一个新加坡人，我来自一个在公共秩序、集体行动和公民责任方面有着截然不同观念的社会。在法国的生活挑战了我许多原有的假设。对此我心怀感激。我跨越半个地球来到这里，并不是为了仅仅印证我原有的信念。”

她分享自己过去移居巴黎的初衷，感性写道：“我来，是为了体验另一种生活、思考和理解世界的方式。这包括接受民主可能是令人不适的、混乱的、不完美的，甚至是极度令人沮丧的。但是，自由必定也伴随着对那些与我们共享这份自由的人的责任。我仍在学习提出更好的问题。巴黎依然是我的家，即使在那些我几乎认不出她的日子里。”

据欧菁仙的Instagram限时动态，她最近身处英国伦敦，打卡了当地的剧院和咖啡厅。记者发短信询问她是否已经回到巴黎，但截至发稿时尚未获得回复。

另一名新加坡艺人陈一心9月份搬到巴黎展开新生活，靠奖学金在当地一所学府上学。据陈一心的Instagram，她发布了自己参与新加坡F1大奖赛的打卡照。10月15日她再发文，透露自己整个10月都会待在新加坡。