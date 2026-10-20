（综合讯）52岁刘恺威在2018年与杨幂离婚，2022年高调认爱中国女星李晓峰，但两人已于2026年4月分手。他在10月16日传出热恋小20岁的黎纪君，两人被拍到一起打匹克球，之后十指紧扣到小吃店，一碗面两人吃；在车内调情后一起回到女方香闺。

刘恺威20日回应香港“东网”询问时没有否认恋情，说：“谢谢大家关心，我们是打网球认识的，大家有共同兴趣，所以很合拍，我们都是简单的人。”

模特儿出身的香港演员黎纪君则甜蜜认爱：“因为打球认识对方，相处很自然和开心，谢谢大家祝福。是网球，是这个月发生的事。”

被问及刘恺威经常不在香港，异地恋会不会很难维持，以及是否与刘恺威女儿相处过，黎纪君说：“他其实暂时主要在香港，其他事情我就不回应了，希望外界给我们多一点空间。”

据报道，黎纪君曾与外籍男友交往六年，2026年7月才宣告分手。报道说，她对刘恺威一见钟情，觉得他成熟又懂得照顾人，两人已经拍拖两个月，恋情在球友之间早已不是秘密。

黎纪君10月初分享和刘恺威以及朋友打球的合照，13日刘恺威生日当天，她在Instagram（IG）发文写道“从现在开始10月13日永远是特别的日子”，爱意藏不住。