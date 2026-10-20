手法类似中国艺人王星遭诱骗的陷阱！新加坡歌手魏妙如接到来自中东的演出邀约，请她10月17日飞往阿布扎比参加21日的高官活动演出。她原本不疑有他，还把护照传给对方，之后觉得不对劲，经过一番网络搜查和AI分析，才惊觉自己可能差点跌入为她“量身定做”的诈骗圈套。

魏妙如10月20日下午接受《联合早报》电访时说，自己差点被骗了。一名自称是中东一家活动公司负责人的女性，在13日下午通过WhatsApp联系她，请她参与21日在阿布扎比皇宫举行的一场演出。接到邀约后，魏妙如利用对方的电话号码和名字上网找到她的个人网页，觉得可信才继续商谈演出细节。

不疑有他交出护照资料

对方称，由于是新加坡和当地高级官员的私人活动，魏妙如必须先签下一份保密协议书，才能向她透露更多详情。不过，对方希望她能在17日先飞往当地，18日和19日参加彩排以及预录歌曲，21日的演出会是对嘴的表演。

两人通过短信和语音沟通，也通过一次电话，内容与平时谈演出一样，对方还仔细说明表演要求，所以魏妙如当时没有起疑。不过，当她提出要带一名工作人员随行时，对方以不支付随行工作人员机票和酒店费用，及活动保安限制的理由，似乎引导她不要带工作人员同行。

魏妙如告诉早报：“她说话很有条理，还说站在女性立场，她能担保这次的安排是安全的，也一再强调会安排一名当地的女性陪我。她还说，等我签保密协议书之后，就会知道为什么这场活动的保安那么森严。”

这番话令魏妙如放下戒心，应对方要求提供护照资料。她说：“我以前参加一些政府组织的活动，确实需要提供身份资料，而且她要订机票也需要护照。”

魏妙如利用WhatsApp的头像（左图）搜索，发现照片里的人不是先前和她通话的人，而是一名黎巴嫩电视主持人（右图）。（魏妙如提供）

怀疑对方盗用照片

或许是潜意识警觉心起，魏妙如当晚临睡前越想越不对劲。她于是利用对方在WhatsApp设置的头像在谷歌搜索，竟发现照片另有其人，与她此前通过电话和名字查到的负责人不是同一个人，怀疑对方盗用一名黎巴嫩电视主持人的照片。

“我这才恍然察觉可能是诈骗，不想再与她拉扯，就马上block（拉黑）她。因为我已经把护照资料传给她，所以立刻上新加坡警方网站和ICA（新加坡移民与关卡局）备案，以防万一。还好我及时发现不对劲，阻止接下来可能发生的事。”

魏妙如怀疑自己遇到诈骗，进一步网搜后发现，中东有一些针对演艺圈人员的诈骗圈套，套路与她收到的演出邀约一样。

“有两种诈骗，第一种是骗钱，他们会说已把定金转账给你，但是因为是海外账号所以被扣款，要你先支付清关费。第二种则是人口贩运，他们真的会订机票给你，但你一飞去，就会扣留你的护照。”

沉淀后看到各种疑点

魏妙如说这些相关报道令她越看越害怕。回想商谈过程，她意识到对方此前种种限制，好像是在引导她独自前往阿布扎比。

觉得自己差一点被骗的她心有余悸，补充说：“对方一直说服我去参加表演，她的语气和说辞好像很迫切，而且可信之处很多。比如，我之前接到去澳大利亚的表演邀约，对方在迪拜有分公司，所以这次接到来自中东的邀约，并不觉得奇怪。”

事发一个星期后，魏妙如现在的思绪比较清晰，也看到许多疑点。她说：“我一开始就应该觉得奇怪了，跟高官有关的活动怎么会是这么临时的安排呢？我过去也参加过有官员在场的活动，一般都是相关部门与我直接联系，而不是外包的活动公司。”

魏妙如说，之前曾关注王星因为演员招募广告而被骗到缅甸北部电诈园区的新闻，觉得恐怖也无法想象他的经历。她庆幸自己平安无事，希望借由自己的经历警惕同行不要上当。“我已经上网先查对方身份，但还是防不胜防。以后收到这类演出邀约一定要再三核对对方的身份。”