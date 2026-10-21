偷天父子兵 Masterplan

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这是一部喜剧犯罪片，剧情围绕一场卢浮宫跨国盗窃案与一段戏剧性的家族认亲展开。

传奇神偷（Stanley Tucci斯坦利塔奇饰）精心策划一场针对巴黎卢浮宫的大盗窃，目标是盗取史上最著名的画作——达芬奇的《蒙娜丽莎》。为破解卢浮宫密不透风的安防系统，他招募了两位年轻的犯罪天才：精通网络安全与黑客技术的意大利姑娘琪亚拉（Simona Tabasco西蒙娜塔巴斯科饰），以及玩世不恭但技术高超的法国爆破专家杰伊（Victor Belmondo维克多贝尔蒙多饰）。

互不相识的琪亚拉和杰伊通过考核后，传奇神偷向他们揭露埋藏多年的家族秘密，原来他们是失散多年的亲兄妹，而招募两人的正是他们的亲生父亲。世纪大盗变成一场“被迫的家庭重聚”，三个性格迥异且毫无信任基础的家人，必须在短时间内磨合，边解决家庭矛盾，边携手完成惊天大案。

头号外交官4 The Diplomat S4

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政治惊悚美剧《头号外交官》第四季已上线，故事延续高风险的国际政治博弈与战争边缘危机主题。凯特怀勒（Keri Russell克里拉塞尔饰）原本决定与丈夫哈尔（Rufus Sewell鲁弗斯休厄尔饰）复合，却发现哈尔与美国总统格蕾丝潘（Allison Janney艾莉森珍妮饰）暗中策划一场阴谋。

他们企图瞒过英国首相尼科尔特罗布里奇（Rory Kinnear罗里金尼尔饰），偷取俄罗斯最强大的武器，此举将美国推向战争边缘，并彻底粉碎凯特在美英之间辛苦维持的和平，也重创了她与哈尔的婚姻。