消失的裂痕

The Other Side

可在Netflix观看

如果镜子的另一边，还有一个过着不同人生的你，你敢穿过去吗？

故事从一位寻子未果的母亲说起。儿子宇心（邹暟沄饰）失踪三年，所有人都劝李芸（杨谨华饰）放下，她偏不肯。直到家中镜子突然裂开，与宇心长得一模一样的男孩竟出现在另一端。循着线索，李芸闯进一个雾霾笼罩的平行世界。

《消失的裂痕》由《模仿犯》导演张亨如执导，失踪悬案与心理惊悚混搭平行时空，玩得好是惊喜，玩不好随时翻车。预告片氛围已经拉满，本来怕精华全剪完，幸好六集追下来，预告只是开胃菜。

镜子这招玩得漂亮

从《想见你》到各种穿越剧，平行时空题材早就被玩烂，观众已经见怪不怪。这部胜在镜子用得妙，既有“夺舍”的惊悚感，又像台版《寄生上流》。穿越反而不是最可怕，谁取代谁才让人发毛。

同一张脸可以活出完全不同的人生，甚至神不知鬼不觉混进另一个家庭。镜子裂开的那一刻，才照出了真正的算计。

李芸一心只想找儿子，但另一边的人不是NPC（非玩家角色），也有自己的人生。两个家庭被硬生生扯到一起后，欲望和欺骗越滚越大。你以为只是拿回失去的东西，换个角度看却未必如此。镜面一道道裂开，被失踪案折磨三年的家其实也早已裂得七七八八。

我对悬疑台剧向来又爱又怕，最怕故弄玄虚，悬疑还没烧起来，耐性先耗光。《消失的裂痕》倒没这些老毛病，节奏还带点美剧的凌厉感。首集铺陈稍多须要撑一下，第二集开始就一路顺滑，每集结尾还很会吊胃口。本来只想看一集试水温，结果垂直入坑，每集约50分钟，当晚一口气追完。

一张面孔两副灵魂

这部戏最大的亮点，是看演员飙戏过招。

杨谨华过去演强势角色偶有匠气，这次却收得刚好。李芸困在失子阴影里三年，又丧又神经质，破碎感十足。到了另一个世界，她又成了敏感压抑的洪美玲。同一张脸，完全两种气场。

杨谨华剧中为找回邹暟沄饰演的失踪儿子，闯进一个雾霾笼罩的平行世界。（取自杨谨华IG）

但论发挥，我投张孝全一票。他在剧中同时是沉稳内敛的何建成，也是阴郁狠戾的许伟哲。最厉害是一秒切换的变脸功力。有些近镜头不需要夸张肢体，只是眼神底色一沉，嘴角稍微一变，另一个人已经上身。几场戏甚至让我联想到惊悚神作《闪灵》（The Shining），双面演技张力十足。

面对这样的张孝全，好在杨谨华接得住。两人飙的不只是台词，还有互相试探的心理战，几场正面交锋尤其带感。

全员演技在线，主要演员几乎都要一人分饰两角。姚淳耀和魏蔓切换自如，陆弈静和李天柱这些老戏骨更不用担心。连童星邹暟沄也挑战反差极大的两个角色，一个活泼却患有癫痫，一个活在自闭世界里，夹在一群戏精中照样交足货。

张孝全分饰两角，一秒切换的变脸功力令人赞叹。（取自台湾Netflix）

别跟烧脑剧太认真

烧脑剧最怕你跟它认真。平行世界怎么来的？不知道。开场煞有介事出现的飞蛾意象到底什么意思？我也不知道。宇心三年前究竟怎么失踪，六集追完还是没交代清楚。

不过这些问号还没大到让我出戏。平行时空这种东西，一旦太执着寻找逻辑漏洞，最后可能是自己精神先出现裂痕。

所幸几道逻辑裂痕还不至于震垮整部戏，悬念和反转也撑到最后。结局更故意留下伏笔，宇心失踪的真相仍有戏可做，第二季算盘打得啪啪响。

拍不拍还不知道，但这面诡异的镜子显然还有秘密没说完。哪天它再打开，我还是愿意照一次。