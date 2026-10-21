黄子韬和徐艺洋在社媒发布一家三口在海边的背影照，官宣育有一名两岁儿子，让网民惊讶，也让粉丝愤怒。夫妻俩此前曾卷入“代孕生子”风波，当时虽发声明严词否认“代孕”，却对“生子”一事避而不谈。今年10月黄子韬在直播时差点漏嘴要“陪陪孩子”，如今终于承认当爸，令大众倍感受欺骗与不解。黄子韬并非首次辟谣后承认传闻。早年他与徐艺洋传出恋情时就曾多次否认，甚至不惜起诉爆料粉丝，最终却还是官宣恋情并步入婚姻。如今二人故技重施，在反复否认与承认之间消耗粉丝的信任，也让网上骂声一片。这番操作究竟顺了谁的意？——蓝靖仪

BigBang上周末在新加坡办了两场20周年演唱会，我买不到票，看到身边朋友打卡演唱会，只有羡慕的份。过去几天在社媒上看到演唱会相关视频，举凡有标注G-Dragon的贴文几乎都看到本尊点赞，其中包括同事采访演唱会后剪辑并在早报娱乐IG（@zaobaosg.entertainment）贴出的BigBang金曲视频。负责的同事喜出望外，可想那些得到G-Dragon点赞的粉丝肯定也雀跃万分，毕竟这是偶像给予粉丝最直接的交流，哪怕由始至终没有对话，但这个无声的点赞已胜过千言万语。——陈秋雁