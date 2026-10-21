许久未公开亮相的中国艺人赵薇，星期二（10月20日）晚上7时半现身义安城户外广场，出席由国际顶尖发型设计大师Kim Robinson（金罗敏申）精心打造的“黄金时代”（The Golden Age）发型秀。除了备受瞩目的赵薇，受邀出席的本地艺人还包括阿哥李南星、宋怡霏、赖怡伶、包勋评以及电台UFM100.3 DJ罗克敏。无论是16年前诞下爱女约一个月后亮相Robinson在狮城的画展开幕礼，或是此次为力挺老友应邀出席活动，正如赵薇所言：“他只要有活动找我，我好像出现率都蛮高的！”两人的深厚交情不言而喻。

发型秀后，Robinson、赵薇和李南星一同接受新加坡媒体群访。与赵薇相交多年的Robinson在受访时分享两人的渊源：“初识赵薇时，她还是个非常年轻的演员，刚凭一部非常出色的电视剧（1998年《还珠格格》）在中国崭露头角。那时我正与Esprit的邢李㷧共事，我们发掘并邀请她担任旗下彩妆品牌Red Earth的代言人。那时的她明艳动人，如今依然光彩照人。我们认识很多年了，她一直是一位非常好的朋友。”

在老朋友看来，镜头前千变万化的赵薇，私底下却极其脚踏实地，毫无架子。“她性格随和，不浮夸、不挑剔也不复杂，与她合作总是很愉快。她的个人风格就是自然。”赵薇也说，太复杂的造型会让她有压力，她希望给人舒服、自然的感觉。

除了备受瞩目的赵薇（左三），受邀出席Kim Robinson（中）发型秀的本地艺人还包括UFM100.3 DJ罗克敏（左起）、赖怡伶、李南星、宋怡霏和包勋评。（龙国雄摄）

不仅与Robinson交情深厚，赵薇与李南星同样有着多年友谊。她对李南星早期的电视剧《调色板》《莲花争霸》印象深刻；2020年，李南星还曾参演由她担任监制的网络剧《谁都渴望遇见你》。她表示，未来若有合适的作品两人一定会再合作，笑言：“然后尽量请Kim Robinson来客串！”

与老友相聚谈笑风生，不难看出赵薇的好心情，她形容当下的生活状态“挺开心的”。回望前几年大家因疫情而放慢脚步，她认为那段时期或许不太愉快，却也让许多人得以做以前没时间做的事，比如尝试独处、旅游，或是学做饭。她说：“其实任何时候，无论境遇好坏，只要你是个有心人，依然能感受到生活的丰富多彩。”

谈到现在生活的重心，赵薇透露将更多精力放在幕后，不仅写剧本，还尝试和朋友一起用AI（人工智能）技术创作影视作品。她坦言一直都很喜欢幕后工作，“当演员是一份压力非常大的工作，荣辱成败全压在你的表现上。从某种角度来说，做幕后可以不用减肥！”至于想念她的影迷，她淡然笑说：“反正可以看重播。”

赵薇也分享，她现在常看AI剧，就连70多岁的母亲也在追。她指出，AI剧情节紧凑、剧中人物都是俊男美女，能实现传统实拍和有限资金难以达到的视觉效果，填补真人影视这方面的空白。

与老友相聚谈笑风生，不难看出赵薇的好心情。（龙国雄摄）

常来狮城 赞新加坡人有礼貌

影视之外，热爱旅行的她告别了以往只能在片场与酒店间匆匆掠过的状态，开始享受深度旅游，足迹遍布浙江丽水、西藏、新疆及尼泊尔等。“大部分人向往的旅行地也是我的选择，我就是去看一看、感受一下。”

至于新加坡，赵薇透露之前曾在这里常住过几年，私下也不时过来走走。“我是真诚地说，最让我喜欢的是新加坡人。因为新加坡人真的非常有礼貌，而且这种礼貌是发自内心的。”

她提及前一晚与李南星聚餐时，阿哥也聊到新加坡的包容度特别高，因为这里汇聚了来自不同地方和民族的人，许多人甚至精通四五种语言。“所以新加坡是一座包容性极强的城市，对外来人事物的接纳度——至少我觉得对‘人’的接纳度是非常高的。”

赵薇也分享一件趣事：十年前来新加坡时，她曾好奇地问一位本地朋友：“新加坡人是不是不认识我？”友人回答说，其实大家都有看她的戏，只是新加坡人很有礼貌，不愿冒昧打扰。说到这里，她忍不住幽自己一默：“现在（上前要求）拍照的很少，可能不太受欢迎，哈哈！”

实际上，两周前赵薇来新出席活动的消息公布后，便在社媒上掀起热议，此次还有中国和泰国的粉丝专程飞过来到场支持偶像。

有中国和泰国的粉丝专程飞过来新加坡，并到场支持赵薇。（龙国雄摄）

16岁女儿拒看《还珠格格》 自认是“服从型”妈妈

说到赵薇最经典的角色，相信许多人第一时间想到《还珠格格》里的“小燕子”。

在赵薇之后，陆续有好几位演员在《还珠》系列或短剧中出演过“小燕子”。对此她直言：“别人演的我没怎么看，因为我属于事情做完就很容易把它放下的人。”不过她透露确实有一些新想法，比如考虑通过AI技术将不一样的“小燕子”带给新观众，也给当年看过《还珠》的观众耳目一新的感觉。

至于16岁的女儿“小四月”是否看过《还珠》，她笑言：“她真的没看！我说‘你要不要看一看？很多人喜欢看，尤其是小孩。’她说不要！我真的认真问过她，但她真的拒绝了。（拒绝的原因是什么？）她没兴趣，她的兴趣可能在别的地方。”

从《还珠》延伸聊到亲子相处，赵薇笑称自己属于“服从型”妈妈，在不触及道德底线和不伤害他人的前提下，会尽量尊重孩子的想法与选择，以此维持和平融洽的亲子关系。

三人畅聊心目中的“黄金时代”

Robinson打造的发型秀主题为“黄金时代”，三人在接受媒体群访时，也各自聊到心目中的“黄金时代”。

赵薇（左起）、Kim Robinson和李南星相识多年，交情匪浅。（龙国雄摄）

对Robinson而言，他的“黄金时代”是年轻时为戴安娜王妃、“女神”Audrey Hepburn（奥黛丽赫本）、法国国宝级演员Catherine Deneuve（凯瑟琳德纳芙）、摩纳哥王妃Grace Kelly（格蕾丝凯莉）等传奇人物做发型的岁月。“那时我什么都不懂，在与她们合作的过程中学到很多，懂得什么是优雅与精致，也真正学会如何做出漂亮的发型。”

李南星则忆起早期的新加坡电视剧制作。虽然那时拍戏日夜颠倒，经常一连熬几个通宵，非常辛苦，但他依然很享受整个过程。“现在完全不一样了，讲究要快、要准。以前我们一场戏可以分四天来拍，现在哪里会给你这样的时间？”

赵薇则认为，自己的“黄金时代”就是现在。“因为过去的已不复存在，未来的还没有发生，应该珍惜当下。如果你只是一味儿停留在过去的优秀，期待未来的美好，那当下在哪里？就白白错过了。所以我觉得我的‘黄金时代’就是现在。”