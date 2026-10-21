（首尔讯）韩国男星金秀贤（Kim Soo-hyun）正式对知名爆料频道“横竖研究所”采取强硬行动。金秀贤与已故女星金赛纶（Kim Sae-ron）的争议延烧至今，金秀贤方面不仅要求YouTube删除该频道内涉及他的30部视频，更进一步申请全面封禁该频道，以遏止网络霸凌与不实谣言的扩散。

综合韩媒报道，金秀贤方面于10月3日先向YouTube提出申诉，要求下架“横竖研究所”发布的30部相关视频。三天后，团队以该频道涉嫌违反平台“反骚扰与网络霸凌”政策为由，正式申请关闭整个频道。

金秀贤的法律代理人律师强调，经调查确认，“横竖研究所”涉嫌利用人工智能（AI）伪造音档等虚假证据，恶意损害金秀贤的名誉并进行恐吓。律师呼吁平台方尽快采取行动，下架相关内容并关闭频道，以避免二次伤害持续扩大。

事实上，“横竖研究所”的经营者金世义（Kim Se-ui）早于今年6月就已被检方羁押起诉。检方指控，金世义在2025年3月至12月期间，先后25次散布涉及金秀贤的虚假信息，其中包括捏造“金秀贤在金赛纶未成年时便与其交往”，以及指控“金秀贤方面的威胁与金赛纶之死有关”等言论。检方认定，这些言论均属旨在贬损金秀贤名誉的虚假事实。然而，尽管金世义已被起诉，上述涉案视频至今仍保留在频道中。

除了向平台方施压，金秀贤团队也同步通过司法途径维权。据悉，他们已于上月22日向法院提出申请，要求强制删除相关视频并禁止对方继续发布类似内容，该案预计将于11月4日开庭审理。

不过，律师也对此表示担忧。他指出，从提出申请到法院正式审理存在一段空窗期，在此期间，造谣视频仍在网络上持续流传，不断加深对当事人的伤害。他呼吁YouTube平台不应被动等待，而应依据司法机关目前的调查结果，立即限制大众对这些有害影片的访问权限，以防堵恶意造谣的行为再度发生。