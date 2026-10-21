韩国天团BigBang于10月17日和18日在新加坡国家体育场举办20周年巡演“XX: Cosmos”，两晚共吸引超过10万人入场。

除了一首接一首的经典曲目掀起回忆杀，三子也分别分享了他们对20周年的感言。GD说希望能把“过去最辉煌的日子重新带回来”；大声感恩自己能站在舞台上20年，并承诺不会把这一切视作理所当然；太阳则感谢粉丝的爱与支持，“请你们记住，你们就是我们能够站在这里的原因。”

这场演唱会不仅圆了无数VIP（粉丝名称）的梦，也再次印证了“二代团”（泛指于2001年至2010年间出道的团体）在韩流粉丝心中无可取代的地位。对许多歌迷而言，陪伴偶像走过20年，也是在致敬自己回不去的青春。

随着BigBang盛大开启“20周年俱乐部”的大门，这股“周年庆”浪潮或将持续延烧。步入2027年，即将有一批在2007年出道的团体，即将迎来他们意义非凡的20周年里程碑。

以下四个选项中，你最希望看到哪一团体开启巡演，和粉丝一起庆祝20周年？

少女时代

少女时代日前公开了2027年的年历周边商品预告照。（取自Tiffany IG）

2007年8月5日，少女时代以单曲“Into The New World”正式出道，凭借整齐划一的群舞及朗朗上口的歌曲，一步步登上“国民女团”宝座。特别是2009年推出的“Gee”，在全球掀起彩色窄管裤与“螃蟹舞”热潮，成为kpop二代团最具代表性的歌曲之一。

她们上一次团体活动是在2022年，当时发行了15周年纪念专辑“Forever 1”。Tiffany近期在综艺节目《全知干预视角》中谈到少女时代的20周年计划，透露过去10周年及15周年都曾推出大型企划，20周年也不例外，将有“大计划”。官方日前也公开了2027年的年历周边商品预告照，让粉丝期待值飙升。

种种新动向让SONE（粉丝名称）直呼：“年历都拍了，不可能没有演唱会吧！”

Wonder Girls

惠林（左二）2020年结婚时，曾与Wonder Girls成员宥斌（左一）、宣美（右一）和昭熙合体录制节目《羡慕的话就输了》。组合另外两名成员誉恩和先艺虽没能到场，但也透过视讯送上祝福。（取自惠林IG）

Wonder Girls于2007年2月10日出道，早期造型和编舞都带点小女人的成熟风，搭配洗脑又极具中毒性的歌曲，出道当年便迅速打开知名度。从“Tell Me”、“So Hot”再到2008年火遍亚洲的“Nobody”，让她们在竞争激烈的二代女团中稳坐一线交椅。

可惜的是，JYP娱乐在Wonder Girls热度最高之际，决定把她们送到美国发展，待两三年后再回到韩国，韩流已经改朝换代，她们也错过了再攀巅峰的最佳时机。2017年，团体宣布解散，并在出道10周年发表了最后一首单曲《描绘》。

如今成员各自发展，有的结婚生子、有的展开个人活动，尽管20周年合体的机会不大，但未来谁说得准呢？相信WonderFul（粉丝名称）都很期待能再次看到她们一起重返舞台。

KARA

KARA自2022年回复团体活动后，陆续在各地与粉丝见面。（取自朴奎利IG）

KARA于2007年3月29日出道，随后凭借“Step”、“Honey”、“Mister”和“Lupin”等多首经典夯曲，在二代女团中站稳脚跟。她们也是首个在东京巨蛋举办单独演唱会的韩流女团。

尽管KARA自2016年起就暂停活动，但并未对外宣布解散。2022年，成员们无预警在社媒上晒出同框照庆祝KARA成军15年，令各界惊喜不已。她们随后不仅登上MAMA颁奖典礼的舞台，还带着专辑“Move Again”回归乐坛，并陆续在各地举办演出。

成员们今年在台北演出时，曾透露正认真筹备20周年的活动，让“Kamilia”（粉丝名称）们充满期待。

FT Island

FT Island主唱李洪基（中）今年在香港演唱会上透露，乐团正在筹备20周年专辑。（取自FT Island）

在以唱跳团体为主的韩国偶像产业中，以乐团形式活动的FT Island是很特别的存在。他们于2007年6月7日正式出道，首张专辑就拿下韩国年度销量榜第六名，主打歌《爱情病》更横扫韩国三家电视台的音乐节目冠军。

主唱李洪基沧桑沙哑的嗓音极具辨识度，为作品注入强烈感染力。他们随后推出的《坏女人》、“I Hope”、《爱爱爱》《狠狠爱》等歌曲也收获佳绩。

李洪基今年在香港演唱会上透露，乐团正在筹备20周年专辑，希望Primadonna（粉丝名称）多多期待。

你最期待哪一团体开启20周年巡演？为什么？现在立刻点击参与投票！你也可以上早报娱乐的脸书或IG留言，说说为什么把票投给他们。欢迎留言讨论！

娱乐圈的是是非非，有话想说？欢迎通过：电邮／zbentertainment@sph.com.sg，SMS／WhatsApp至90171900，或在IG、脸书发表你的看法。