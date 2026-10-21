（综合讯）韩国男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）队长崔秀彬（Choi Soo-bin）近日却突然卷入不雅照风波。10月19日，一组疑似崔秀彬的私密照片在微博疯传，相关话题更是冲上微博热搜榜首。随着讨论热度升温，大批粉丝揪出三大关键漏洞，质疑照片实为AI合成，纷纷怒斥造谣者恶意抹黑，并强烈要求经纪公司BIGHIT MUSIC采取法律行动。

据爆料者称，某韩国男团成员在赴美巡演期间，与一名当地留学生发生亲密关系，并在过程中被拍下私密照，随后爆料者更直接点名该成员就是TXT队长崔秀彬。网传的两张照片中，一张是疑似崔秀彬身穿黑色背心的侧脸照，另一张则是尺度大胆的背面全裸照。

照片曝光后立即引发网民比对。由于崔秀彬过去确实穿过同款黑色背心，部分网民开始质疑其偶像形象崩塌。但也有不少理智的网民认为照片真实性存疑，呼吁大众切勿轻信未经证实的爆料。

随着事件愈演愈烈，粉丝们迅速展开“侦查”辟谣，并列出了网传照片的三大破绽。首先，崔秀彬的发色与时间线不符：。爆料者声称照片摄于2025年美国巡演期间，但崔秀彬当时主要以金发造型示人，而照片中的男子却是黑发，时间线存在明显出入。

网上流传崔秀彬的不雅照，被粉丝揪出有AI合成的痕迹。（互联网）

第二，崔秀彬的左手臂上有一颗非常明显的痣，但网传照片的对应位置却光滑无痕，且两者的体态轮廓也有所差异。

最后有眼尖的粉丝发现，照片背景中的墙面插座样式，与美国通用的插座规格完全不符，这让所谓“美巡期间拍摄”的说法不攻自破。

基于上述疑点，粉丝普遍怀疑这组照片经过了恶意后期处理，甚至极可能是利用AI深度伪造（Deepfake）技术合成的假图。不过，截至目前，官方尚未对此做出正式回应，外界也仍缺乏独立证据来最终证实照片的真伪。