（台湾讯）五月天吉他手石头近日遭周刊爆料，疑因腰椎滑脱旧疾反复发作，加上妻儿移居英国，从而萌生退出五月天的念头。尽管经纪公司“相信音乐”已出面否认此事，但主唱阿信于21日凌晨在社交平台发布的一篇长文，谈及“5525演唱会”结束后的生活，一番话让粉丝不禁联想到近期的退团传闻，纷纷留言写道“看哭了”。

五月天在完成“回到那一天”25周年巡回演唱会后，正式进入休整阶段。对于一路陪伴乐团走过多年的歌迷而言，五位成员的动向始终备受牵挂。阿信在文中分享道，演唱会结束后，日子忽然不必再用倒数计算，生活也终于能慢下脚步。

接着，阿信回顾了五月天一路走来的心境。他坦言：“以前总觉得，五个人站在一起，才叫五月天。后来慢慢明白，能安心地各自生活，知道再见面时，身旁的位置还在，也是我们走了这么远，才得到的幸福。”虽然这篇发文并未直接针对石头的退团传闻做出回应，但在相关消息引发热议之际，这段文字让不少歌迷格外触动。

其中最让粉丝动容的，还有阿信对未来演唱会的期许。他在文末写下：“下一次演唱会，或许不是在体育场，但一定会在我们最珍惜的你心里！”这番话不仅为五月天下一阶段的活动留下了想象空间，也让歌迷深信，即使成员们暂时各自回归生活，彼此共同走过的岁月与音乐，依然是五月天与歌迷之间最坚实的羁绊。

长文曝光后，粉丝纷纷涌入评论区抒发心情，“为什么要在深夜弄哭我们！很想告诉你……今天的新闻不会影响到我们半分，因为在我们心中，坚定相信五月天缺一不可”、“看到关于五月天的文字还是好感动”，面对外界的纷纷扰扰，歌迷们认为短暂的休息并不代表告别，对五月天的支持也不会因此改变。