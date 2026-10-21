被誉为韩国“K-pop教父”的李秀满（Lee Soo-man）是SM娱乐的创始人，离开SM后另立门户，创办A2O Entertainment。今年，他推出九人女子组合A2O LITE，并于10月13日发布出道曲“Neon”。截至21日，该曲MV播放量已突破1900万次，她们甚至在20日的SBS音乐节目“The Show”获得第一。成员们也凭借精致外貌与利落舞姿迅速吸引关注，让团体迅速走红。

A2O LITE的成员们来自中日韩泰还有美日混血国籍，平均年龄在15岁，最年幼的三名成员出生于2013年，如今只有13岁。

精致样貌备受瞩目

她们年纪轻轻，出道八日就能斩获音乐节目冠军，为何团体一出道就爆火？其中一原因是网民认为，A2O LITE在融合Z世代和阿尔法世代（Generation Alpha）的特色同时，依旧保留了经典K-pop女团的魅力，让人联想到当年SM娱乐旗下的少女时代、f(x)、Red Velvet及aespa等爆款女团。

还有美日混血成员OA凭借精致五官与眉眼神韵，让部分网民联想到少女时代前成员Jessica。年仅13岁的中国籍AIJING则以一头金色长直发亮相，她利落的舞姿备受瞩目，年龄与造型也让人想起BoA（宝儿）年少出道时的模样。宝儿当年也是13岁以金发出道，相似的形象因此被计较。

成员AIJING（左）被称“小宝儿”，OA则以神韵酷似前少女时代成员Jessica备受瞩目。（取自官方IG）

此外，少女时代成员Sunny亲自参与A2O娱乐的新人培训，加上知名音乐制作人刘英振（Yoo Young-jin）操刀制作新曲“Neon”，让该团一出道便迅速爆红。

成员父母欠薪引争议

不过树大招风，在团体出道后，有网民起底成员AIJING的父母所经营的公司被曝长达两年未按时向员工发放薪酬。据报道，相关债务金额达人民币345万元（约66万新元），公司已被法院强制执行。

事件曝光后，AIJING的母亲发文承认处理不当，并称正与相关员工协商，并承诺承担责任，同时呼吁外界不要将此事牵连到女儿身上。

除此之外，成员OA近日也因舞台服装引发争议。她在演出期间耳机突然脱落，但她仍镇定地完成表演，专业态度获得不少网民赞赏。

成员OA（中）的裙子被网民认为太短，呼吁公司设计成员造型时应该更加谨慎。（视频截图）

不过，有观众将焦点放在她的服装上。片段中，身为团内年龄最小的成员之一，OA所穿的裙子被指比其他队员更短，引发网民质疑造型安排是否适合未成年偶像。有网民直言：“明明是年纪最小的成员，为什么裙子反而最短？”也有人认为，这样的服装尺度令人不适，公司为未成年成员设计造型时应更加审慎，避免过度成人化。

加上成员们均为未成年，年龄最大的成员Young也年仅17岁。因此韩国乐坛偶像出道年龄不断降低的现象持续引发关注，不少人担忧，年幼成员能否承受高强度训练、繁重的宣传行程及舆论压力。

在女团A2O LITE出道同期，李秀满也同时推出15人男团A2O SOUL，让歌迷期待公司旗下团体的未来走向。