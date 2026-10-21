本地艺人张奕恺10月21日在Instagram上分享，自己近日捐献了骨髓，为患者带来重获新生的机会。

张奕恺通过一个视频记录了这段经历，并在贴文中写道：“因为洪凌做了口腔拭子采样，也希望我一起参与，我便去登记了。没想到，我因此挽救了一条生命。”他在视频中透露，捐献前需要自行注射白血球生长激素，以增加干细胞数量，第一针由妻子洪凌帮忙注射。他说：“不瞒你们说，我原本挺紧张的，但经历整个过程后，发现并没有想象中那么可怕。”

他也提到，曾听过不少有关骨髓捐献的谣言，例如会影响生育。正准备组建家庭的他，坦言能够理解大家的顾虑，但也呼吁大家不要让谣言阻碍自己了解真相。

张奕恺感慨：“真正的捐献过程其实有点像献血，只花了我人生中的六个小时，却给了别人重获新生的机会。对我而言，这六个小时花得太值了。生活就是这么奇妙，如果不是因为洪凌，我可能根本不会去做这件事，但我真的很庆幸自己做了！”

他也在视频中分享，捐献后休息几天便恢复日常工作，即使拍摄激烈的打斗戏也没有问题。他希望以自身经历鼓励更多人参与：“如果你曾有过登记捐献的念头，希望我的经历能轻轻推你一把。一次简单的采样，也许就能彻底改变一个人的命运。”