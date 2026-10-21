荒野丛林

Wildwood（PG13）

131分钟

★★★★

故事

意志坚定的少女普鲁（Peyton Elizabeth Lee佩顿伊丽莎白李声演）原本过着平静的生活，直到一天，幼小的弟弟麦克遭一大群乌鸦掳走，带进了波特兰市郊外一片神秘莫测、充满魔法的禁忌森林“Wildwood”。普鲁和同学柯提思（Jacob Tremblay雅各布特瑞布雷声演）踏入森林深处，发现里头藏着一个奇妙国度和因丧子而心碎的皇后（Carey Mulligan凯芮穆里根声演）。普鲁也因此卷入一场复杂的暗黑森林战争。过程中，她意外发现自己的神秘身世。英语对白，不附字幕。

《荒野丛林》从Laika早期作品的毛骨悚然脱胎而出，走向更正向宏大的格局。（互联网）

钟雁龄：创定格动画新高度

一切有渊源。早在2009年看Henry Selick（亨利塞利克）执导，Travis Knight（崔维斯奈特）担任监制兼首席动画师的《第十四道门》（Caroline），就被雷击。除了因为故事和剧本出自我的偶像奇幻作家Neil Gaiman（尼尔盖曼）之手，更被片中的暗黑歌德式（Gothic）色彩震慑。知道它是用定格动画一帧一帧慢工出细货拍摄，更让我请它直接收下我的膝盖（网络流行语，比喻对某人、某事的极度佩服和崇拜）。

同样出自美国知名定格动画公司莱卡工作室（Laika），《荒野》的主创团队早在2011年就买下Colin Meloy（科林梅洛伊）的同名畅销小说电影改编权，前后耗时近10年策划筹备，另外再花超过六年正式拍摄。定格动画需要纯手工逐帧打造，团队共制作了约132个宏大场景（摄影机要不断在不同场景来回切换拍摄）和230个实体木偶（另外还包括14万个表情脸谱），才终于完成这部史诗大作。

电影的美术和定格动画技术已臻完美。（互联网）

Laika出品必属佳作，他们家将定格动画发挥到殿堂艺术层次，木偶表情动作极其细腻，无论光影调度或壮阔战争场面，都把定格动画带到了天花板新高度，人物情感真挚且全片充满经典奇幻童话气质。比起当年的《第十四道门》，《荒野》的美术和摄影技术已经非常成熟。在题材和着墨点上，《荒野》从早期作品的毛骨悚然惊悚张力脱胎而出，走向更正向宏大又复杂的格局。影片也带出一个少女如何透过救亲探险，最终蜕变成长，与童真挥别。

趣味题外话，导演Travis Knight也是Laika总裁，他爹就是运动品牌巨擘耐吉（Nike）创始人Phil Knight（菲尔奈特）。可以花超过16年时间，约1亿美元（约1.27亿新元）打造一部定格动画野心之作，没有够硬的背景还真的很难办到。

也是题外话，看到我们新加坡自家的二维动画《沧海琴声》十年磨一剑，《小弟的机器人》熬14年终于出街，再看人家《荒野丛林》16年耐心砌成定格动画，就觉得欣慰。在AI一声指令万像生成的大潮席卷下，仍有执着的创意人艺术家坚持以最原始接近笨拙的方法和耐性，让我们亲眼见证，亲身感受两者的不同。

《荒野丛林》充满经典魔幻童话色彩，让人看得投入。（邵氏机构提供）

蔡欣盈：幸好还有这“笨功夫”

最近渐渐感到AI疲劳。

不是有“超级英雄疲劳”（Superhero fatigue）一词吗？超级英雄片轮番拯救“市”界，看多了也累，如今AI影视内容越来越普及，我似乎也开始出现类似症状。一部又一部AI内容里的男主、女主、配角和反派，表情如出一辙，像同一家工厂的出品。从皮肤到身形，个个精致得像瓷娃娃，真是越看越无瘾。

所以当我看到定格动画片《荒野丛林》里的人物有眼袋和黑眼圈，脸上留着疲惫与衰老的痕迹，反而有点感动。

导演花了16年，待能力与技术到位，凑齐天时地利人和，才终于炼成这炉“丹”。在输入AI提示词就能生成画面的时代，这部片的制作过程带来一丝安慰。原来还有一群人愿意花这么长的时间，亲手把一个世界慢慢做出来。

《荒野》是Laika迄今规模最大的制作，约230个实体木偶、132个场景，树有人雕，迷你外套有人缝，连飘过画面一角不到一秒就“下班”的叶子，也有人认真调出它的绿色。这一切还灵动自然，不露匠气。也许有人会觉得，这样做太没效率，是下“笨功夫”吧。效率固然好，但这份慢慢磨出来的用心，还有那片落叶，我都想接住。

故事不算出类拔萃，其中的励志、反转、邪不胜正，以及众人齐心的力量，都是动画片熟悉的配方。影评满分五颗星，能摘下四颗或以上的作品，往往靠故事打动人，或以震撼与惊喜让人回味。这次的四颗，给的是那份让我暂别AI疲劳，感受到手作温度的诚意。